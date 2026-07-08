2026 Dünya Kupası. İsviçre — Kolombiya: İlk 11'ler belli oldu

·134·Spor
2026 Dünya Kupası. İsviçre — Kolombiya: İlk 11'ler belli oldu

2026 Dünya Kupası son 16 turunun son maçında İsviçre ve Kolombiya milli takımları karşı karşıya geliyor.

Mücadele TSİ 01:00'de başlayacak. Kazanan takım çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşacak.

İsviçre deneyimli bir kadroyla sahada

İsviçre'nin ilk 11'inde Gregor Kobel, Manuel Akanji ve Ricardo Rodriguez gibi tecrübeli oyuncular yer alıyor.

Orta sahada Granit Xhaka, Remo Freuler ve Denis Zakaria görev yapacak. Hücum hattında ise Breel Embolo ve Dan Ndoye'ye güveniliyor.

İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zakaria, Freuler, Xhaka, Jashari, Rieder, Embolo, Ndoye.

Kolombiya, Diaz ve Rodriguez'e güveniyor

Kolombiya kadrosunda Luis Diaz ve James Rodriguez'in ana hücum gücü olması bekleniyor.

Takımın merkezinde Jefferson Lerma ve Davinson Sanchez görev alarak savunma ile hücum arasındaki dengeyi sağlamaya çalışacak.

Kolombiya: Vargas, Munoz, Lucumi, Puerta, Mojica, Sanchez, Rodriguez, Arias, Lerma, Diaz, Suarez.

Çeyrek finalde Arjantin bekliyor

Bu eşleşmenin galibi bir sonraki turda Arjantin milli takımı ile kozlarını paylaşacak.

Bu nedenle İsviçre ile Kolombiya arasındaki maç sadece son 16 turunun son karşılaşması değil, aynı zamanda çeyrek final bileti için belirleyici bir savaş olacak.

2026 Dünya Kupası. Son 16 Turu

İsviçre — Kolombiya

Başlama saati: 01:00, Taşkent saati ile.

Bir tarafta düzenli ve disiplinli İsviçre, diğer tarafta hızlı ve teknik Kolombiya. Artık her şey 90 dakika içinde belli olacak.

Dünya KupasıİsviçreKolombiyaFutbol2026 Dünya Kupası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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