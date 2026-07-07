Lionel Messi ve Arjantin dramatik galibiyetin ardından çeyrek finale yükseldi

·93·Spor
Lionel Messi ve Arjantin dramatik galibiyetin ardından çeyrek finale yükseldi

Arjantin milli takımı ve dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi, Atlanta'da Mısır'a karşı oynanan maçın ardından duygularına hakim olamadı. Dünya Kupası kapsamında beş golün atıldığı dramatik mücadelede son şampiyonlar 3-2 kazanarak çeyrek final biletini kaptı. Son düdüğün çalmasının ardından Inter Miami yıldızı saha ortasında gözyaşlarını tutamadı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bu duygular, bir gün önce turnuvadan elenen Cristiano Ronaldo ve Neymar gibi yıldızların hüzünlü gözyaşlarının aksine, gerçek bir sevinç ve rahatlama ifadesiydi. Goal.com'un haberine göre, Arjantin maçın büyük bölümünde geride kalarak beklenmedik bir mağlubiyet ve turnuvaya veda etme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ancak takım kaptanı Lionel Messi, ustalığıyla durumu kökten değiştirmeyi başardı.

Maçın 83. dakikasında Lionel Messi rakip kaleyi isabetli bir vuruşla havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi. Bu gol sadece takımını kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda Messi'yi FIFA Dünya Kupası tarihinde üst üste altı eleme turu maçında gol atan ilk futbolcu yaptı. Bu sonuçla dünya futbolu rekorlar kitabındaki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı.

Son dakikalardaki drama ve hakem tartışması

Maçın uzatma dakikalarında Enzo Fernandez, Lautaro Martinez'in ortasında topu kafayla ağlara göndererek "Albiseleste"ye galibiyeti getiren golü attı. O sırada Mısır milli takımı oyuncuları ve teknik heyeti hakemin kararlarına öfkeliydi. Mesele şu ki, galibiyet golünden saniyeler önce Mohamed Salah, Lisandro Martinez ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmış ancak hakem penaltı vermemişti.

Bu durum saha kenarında büyük bir tartışmaya dönüştü. Mısır milli takımı temsilcileri VAR sistemiyle pozisyonun tekrar incelenmesini talep etti ancak hakem oyunu devam ettirme kararı aldı. Tansiyonun yükseldiği anlarda Mısır yedek kulübesindeki bir görevli oyundan atılırken, Marwan Attia ve teknik direktör sarı kartla cezalandırıldı.

Lionel Messi, maçın son saniyelerine kadar takımını ileri taşıyarak gerçek bir liderlik örneği sergiledi. Son düdük çaldığında yorgunluk ve heyecandan çimlere yığılarak gözyaşlarına boğuldu. Bu galibiyetin Arjantin için ne kadar zor ve önemli olduğu yüzündeki ifadeden anlaşılıyordu. Şimdi Lionel Scaloni'nin öğrencileri çeyrek final hazırlıklarına başlarken, Mısır onurlu bir mücadelenin ardından turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.

Lionel MessiArjantinMısırDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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