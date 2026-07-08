Manchester United, Aurelien Tchouameni için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardı

İngiliz kulübü Manchester United, transfer piyasasındaki başarısızlıkların ardından rotasını Real Madrid'in orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'ye çevirdi. INEOS yönetimi, kadroyu kökten yenilemek amacıyla bu yıldız futbolcu için 100 milyon Euro'nun üzerinde bir bütçe ayırmaya hazır olduğunu belirtiyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Kulüp daha önce Matheus Fernandes transferi için görüşmelerde bulunmuş ancak bonuslar konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle oyuncuyu Tottenham'a kaptırmıştı. Ayrıca Sandro Tonali ve Elliot Anderson gibi hedeflerin de elden kaçırılması, "Kırmızı Şeytanlar"ı daha kararlı adımlar atmaya zorluyor. Şimdi takım, en büyük sorunu olan ön libero bölgesini dünya çapında bir isimle güçlendirmek istiyor.

Casemiro'nun yerine ideal aday

Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun bilgilerine göre, Manchester United içerisinde Aurelien Tchouameni takım için ideal profil olarak görülüyor. Kulüp yetkilileri, onu yaşı ilerleyen Casemiro için en uygun halef olarak değerlendiriyor. Futbolcunun yüksek oyun zekası ve saha görüşünün, geçici teknik direktör Michael Carrick'in sisteminde kilit rol oynaması bekleniyor.

The Athletic'in haberine göre, eğer Real Madrid yönetimi Fransız oyuncuyu satmaya hazır olduğunu belirtirse, İngilizler derhal resmi tekliflerini sunacak. İspanyol devinin yeni transferler yapabilmek için kadrosundaki bazı değerli varlıkları elden çıkarması gerektiği konuşuluyor, bu durum Manchester United için bir fırsat yaratabilir.

Ancak bu transferin önünde bazı ciddi engeller bulunuyor. Fabrizio Romano, YouTube kanalında temel sorunun oyuncunun maaşıyla ilgili olduğunu vurguladı. Aurelien Tchouameni şu anda Madrid'de çok yüksek bir maaş alıyor ve Manchester United temsilcileri, oyuncunun çevresiyle temasa geçerek İngiltere'ye transferi için finansal taleplerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini iletti.

Yine de INEOS projesi kapsamında takımın merkezini güçlendirmek öncelikli hedef olmaya devam ediyor. Eğer Aurelien Tchouameni ile anlaşma sağlanamazsa, kulüp Alex Scott seçeneğini de değerlendirebilir. Ancak Fransız oyuncu, takımın gelecekteki oyun tarzını belirleyecek ana figür olarak görülüyor.

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