Figma yeteneklerini genişletiyor: Bud girişimi ekibi satın alındı

Tasarım dünyasının lider platformu Figma, teknolojik ekosistemini daha da geliştirmek adına önemli bir adım attı. Şirket, yapay zeka ve "vibe-coding" (kodlama ortamını basitleştirme) alanında faaliyet gösteren Bud (eski adıyla Orchids) girişimi ekibini bünyesine kattığını duyurdu. Bu anlaşma, Figma platformunu sadece statik bir tasarım aracından tam teşekküllü yazılım ürünleri oluşturma alanına dönüştürme stratejisinin bir parçasıdır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bud girişimi, zamanında Y Combinator hızlandırıcısı tarafından desteklenmiş olup, kullanıcılara mobil uygulamalar, web siteleri ve Slack gibi platformlar için servisler oluşturma imkanı veren yapay zeka ajanları sunmuştur. Girişimin lideri Kevin Lu, X (eski adıyla Twitter) üzerindeki sayfasında, Figma ekibine katılmanın yeni bir dönem için doğal bir süreç olduğunu ve fikirlerin tam da burada hayata geçirileceğini vurguladı.

Tasarımdan gerçek kodlamaya

Figma, son yıllarda tasarım ve yazılım arasındaki mesafeyi kısaltmaya büyük önem veriyor. Daha önce şirket, web uygulamaları oluşturmak için Figma Make fonksiyonunu başlatmış, ayrıca Codex ve Claude Code gibi araçlarla entegrasyon sağlamıştı. Bud ekibinin katılımının, Figma içinde otomatikleştirilmiş ajanlar ve daha karmaşık prototipler oluşturma imkanlarını genişletmesi bekleniyor.

Anlaşma şartlarına göre, Bud ve Orchids platformları 18 Temmuz tarihine kadar faaliyetlerini durduracak. Kullanıcıların bu tarihe kadar projelerini başka platformlara taşımaları gerekmektedir. Bu karar, girişimin bağımsız bir ürün olarak değil, Figma'nın bir parçası olarak gelişeceği anlamına geliyor.

Güvenlik konuları ve gelecek planları

Belirtmek gerekir ki, Bud (Orchids) platformu geçmişte güvenlik sorunlarıyla karşılaşmıştı. BBC'nin haberine göre, güvenlik araştırmacıları Orchids aracılığıyla oluşturulan uygulamalarda siber saldırılara karşı zafiyetler olduğunu tespit etmişti. Figma, bu ekibi tam olarak hangi projelere yönlendireceğini açıklamamış olsa da uzmanlar, ana odak noktasının güvenli ve akıllı kodlama araçları oluşturmak olacağını tahmin ediyorlar.

Özbekistanlı tasarımcı ve yazılımcılar için de Figma platformundaki bu yenilikler büyük önem taşıyor. Yerel IT pazarında Figma en popüler tasarım aracıdır. Gelecekte tasarımcıların bizzat yapay zeka yardımıyla hazır kodlu prototipler oluşturması, proje geliştirme süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.

ixbt.com verilerine göre Figma, yeni ajanlarını devreye alarak sadece UI/UX tasarımcıları için değil, aynı zamanda frontend yazılımcıları için de vazgeçilmez bir platform olmayı hedefliyor. Bu tür satın almalar, tasarım dünyasında yapay zeka devriminin devam ettiğinin bir göstergesidir.