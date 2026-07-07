Figma yeteneklerini genişletiyor: Bud girişimi ekibi satın alındı

·26·Teknoloji
Figma yeteneklerini genişletiyor: Bud girişimi ekibi satın alındı

Tasarım dünyasının lider platformu Figma, teknolojik ekosistemini daha da geliştirmek adına önemli bir adım attı. Şirket, yapay zeka ve "vibe-coding" (kodlama ortamını basitleştirme) alanında faaliyet gösteren Bud (eski adıyla Orchids) girişimi ekibini bünyesine kattığını duyurdu. Bu anlaşma, Figma platformunu sadece statik bir tasarım aracından tam teşekküllü yazılım ürünleri oluşturma alanına dönüştürme stratejisinin bir parçasıdır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bud girişimi, zamanında Y Combinator hızlandırıcısı tarafından desteklenmiş olup, kullanıcılara mobil uygulamalar, web siteleri ve Slack gibi platformlar için servisler oluşturma imkanı veren yapay zeka ajanları sunmuştur. Girişimin lideri Kevin Lu, X (eski adıyla Twitter) üzerindeki sayfasında, Figma ekibine katılmanın yeni bir dönem için doğal bir süreç olduğunu ve fikirlerin tam da burada hayata geçirileceğini vurguladı.

Tasarımdan gerçek kodlamaya

Figma, son yıllarda tasarım ve yazılım arasındaki mesafeyi kısaltmaya büyük önem veriyor. Daha önce şirket, web uygulamaları oluşturmak için Figma Make fonksiyonunu başlatmış, ayrıca Codex ve Claude Code gibi araçlarla entegrasyon sağlamıştı. Bud ekibinin katılımının, Figma içinde otomatikleştirilmiş ajanlar ve daha karmaşık prototipler oluşturma imkanlarını genişletmesi bekleniyor.

Anlaşma şartlarına göre, Bud ve Orchids platformları 18 Temmuz tarihine kadar faaliyetlerini durduracak. Kullanıcıların bu tarihe kadar projelerini başka platformlara taşımaları gerekmektedir. Bu karar, girişimin bağımsız bir ürün olarak değil, Figma'nın bir parçası olarak gelişeceği anlamına geliyor.

Güvenlik konuları ve gelecek planları

Belirtmek gerekir ki, Bud (Orchids) platformu geçmişte güvenlik sorunlarıyla karşılaşmıştı. BBC'nin haberine göre, güvenlik araştırmacıları Orchids aracılığıyla oluşturulan uygulamalarda siber saldırılara karşı zafiyetler olduğunu tespit etmişti. Figma, bu ekibi tam olarak hangi projelere yönlendireceğini açıklamamış olsa da uzmanlar, ana odak noktasının güvenli ve akıllı kodlama araçları oluşturmak olacağını tahmin ediyorlar.

Özbekistanlı tasarımcı ve yazılımcılar için de Figma platformundaki bu yenilikler büyük önem taşıyor. Yerel IT pazarında Figma en popüler tasarım aracıdır. Gelecekte tasarımcıların bizzat yapay zeka yardımıyla hazır kodlu prototipler oluşturması, proje geliştirme süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.

ixbt.com verilerine göre Figma, yeni ajanlarını devreye alarak sadece UI/UX tasarımcıları için değil, aynı zamanda frontend yazılımcıları için de vazgeçilmez bir platform olmayı hedefliyor. Bu tür satın almalar, tasarım dünyasında yapay zeka devriminin devam ettiğinin bir göstergesidir.

FigmaBudYapay ZekaGirişimTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Microsoft yapay zeka maliyetlerini düşürmek için kendi modellerine geçiyorMicrosoft yapay zeka maliyetlerini düşürmek için kendi modellerine geçiyorBugün, 00:53Discord, yapay zeka hatası nedeniyle binlerce kullanıcıyı haksız yere engellediDiscord, yapay zeka hatası nedeniyle binlerce kullanıcıyı haksız yere engellediBugün, 00:29Google yeni Pixel 11 akıllı telefonlarının tanıtım tarihini açıkladıGoogle yeni Pixel 11 akıllı telefonlarının tanıtım tarihini açıkladıDün, 23:59Elon Musk'ın iPhone'dan daha ince bir AI cihazı hazırladığı iddia edildiElon Musk'ın iPhone'dan daha ince bir AI cihazı hazırladığı iddia edildiDün, 23:49Netflix stratejisini değiştiriyor: Platforma kısa metrajlı videolar geliyorNetflix stratejisini değiştiriyor: Platforma kısa metrajlı videolar geliyorDün, 22:24İskoçya tarihi bir adımın eşiğinde: Ülke ilk kez kendi topraklarından uzaya roket fırlatacakİskoçya tarihi bir adımın eşiğinde: Ülke ilk kez kendi topraklarından uzaya roket fırlatacakDün, 22:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi