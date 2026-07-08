Lionel Messi, Mısır maçının en iyi oyuncusu seçildi

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'ı dramatik bir şekilde mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

0-2 geriye düşen son şampiyon, maçı 3-2 kazandı. Lionel Messi maçın oyuncusu seçildi.

Messi gol ve asist kaydetti

39 yaşındaki Arjantinli yıldız, kritik mücadelede yine takımının kilit isimlerinden biri oldu.

Messi, Mısır karşısında bir gol attı ve bir asist yaptı. Performansı, Arjantin'in son dakikalardaki süper geri dönüşünde önemli rol oynadı.

Arjantin 0-2'den geri döndü

Mısırlı oyuncular maç boyunca iki farklı üstünlük yakalayarak büyük bir sürprize imza atmaya yaklaşmıştı.

Ancak Lionel Scaloni'nin öğrencileri maçın son bölümünde baskıyı artırarak üst üste üç gol buldu. Böylece Arjantin 3-2 galip gelerek turnuvadaki yoluna devam etti.

Messi turnuvanın gol krallığı listesinde zirvede

Mısır kalesine attığı golden sonra Messi'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısı 8'e ulaştı.

Şu anda turnuvanın en golcü oyuncusu konumunda. Arjantinli forvet, çeyrek finalde de kişisel istatistiklerini geliştirme şansına sahip.

Son şampiyon çeyrek finalde

Arjantin, süper bir geri dönüşle zorlu bir sınavı daha geçti. Messi ise bir gol, bir asist ve maçın en iyi oyuncusu ödülüyle takımını bir üst tura taşıdı.

Son şampiyonun yolu devam ediyor; Messi ise 39 yaşında Dünya Kupası'nın ana kahramanı olmaya devam ediyor.