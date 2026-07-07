Elon Musk'ın iPhone'dan daha ince bir AI cihazı hazırladığı iddia edildi

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in, yatırımcılara yapay zeka tabanlı yeni ve kompakt bir cihaz prototipi sergilediği bildirildi.

Kaynaklara göre cihaz, modern iPhone'lardan daha ince olup Android veya iOS'ten bağımsız bir işletim sistemiyle çalışıyor. Cihazın xAI teknolojilerini derinlemesine entegre etmesi bekleniyor.

Yeni cihaz neden geliştiriliyor?

The Wall Street Journal ve TechCrunch'ın bilgilerine göre prototip, sıradan bir akıllı telefon değil, yapay zeka ile yeni bir etkileşim kurmak üzere tasarlanmış bir cihaz olarak sunuldu.

Geleneksel uygulamalardan ziyade sesli komutlara, AI ajanlarına ve minimal bir arayüze öncelik verilmesi muhtemel.

Ne Android ne de iOS

Cihazın en önemli özelliklerinden biri kendi işletim sisteminde çalışmasıdır.

Bu durum, SpaceX ve xAI'ın Google veya Apple ekosistemine bağımlı kalmadan cihazın yazılımını ve yapay zeka yeteneklerini bağımsız bir şekilde yönetmesini sağlayabilir.

xAI ve Grok merkezde olacak

Kaynaklar, cihazın Musk'a ait xAI şirketinin teknolojilerini kullanacağını belirtiyor.

Cihazda Grok ve yeni nesil yapay zeka modellerinin derinlemesine entegre edileceği, bunların kullanıcının günlük görevlerini sesli komutlarla yerine getirebileceği ifade ediliyor.

Snapdragon çipi kullanılacağı söyleniyor

Prototipte Qualcomm Snapdragon yonga setinden yararlanılabilir.

Bu karar, cihazda yüksek performans, enerji verimliliği ve yapay zeka görevlerinin hızlı işlenmesi arasında bir denge kurmayı hedefliyor.

iPhone'dan bile daha ince tasarım

Cihazın 'handset-like', yani telefon benzeri kompakt bir formda geliştirildiği belirtiliyor.

Tasarımının modern iPhone'lardan daha ince olduğu, dış görünüşte gereksiz tuş ve unsurlardan kaçınılarak minimalizme odaklanıldığı planlanıyor.

Prototip henüz değişebilir

Cihaz, SpaceX'in olası bir halka arzı (IPO) öncesinde yatırımcılara gösterildi.

Ancak tasarım ve teknik özellikler henüz başlangıç aşamasında. Bu nedenle ürün piyasaya çıkana kadar önemli ölçüde değişebilir.

Bu proje neden önemli?

2024-2025 yıllarında piyasaya sürülen ilk AI cihazları beklenen başarıyı yakalayamamıştı.

Elon Musk ise geniş kitleler, xAI teknolojileri ve güçlü pazarlama imkanlarıyla yapay zeka cihazları pazarında yeni bir dönem başlatabilir.

Şimdilik ürünün resmi adı ve çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak prototipin sergilenmesi, 2026-2027 yıllarında AI cihazlarının akıllı telefonlara ciddi bir rakip olabileceğini gösteriyor.