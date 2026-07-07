Google yeni Pixel 11 akıllı telefonlarının tanıtım tarihini açıkladı

·42·Teknoloji
Google yeni Pixel 11 akıllı telefonlarının tanıtım tarihini açıkladı

Google, geleneksel "Made by Google" tanıtım etkinliğinin bu yıl 12 Ağustos'ta New York'ta gerçekleştirileceğini resmen duyurdu. Teknoloji dünyası için yılın en önemli etkinliklerinden biri olan bu organizasyonda, şirketin yeni nesil cihazlarının ve yapay zeka alanındaki son yeniliklerinin tanıtılması bekleniyor. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından bildiriliyor.

The Verge ve Bloomberg'e gönderilen resmi davetiyelere göre, bu yılki sunumun ana yıldızı Pixel 11 akıllı telefon serisi olacak. Geçen yılki etkinlik şov dünyasından ünlülerin katılımıyla akıllarda kalırken, bu kez Google'ın odağını ürünlerin teknik yeteneklerine ve tasarımına çevirmesi bekleniyor.

Pixel 11 serisindeki temel değişiklikler

Sızan bilgilere göre, Pixel 11 serisi önemli tasarım güncellemeleriyle gelecek. Özellikle akıllı telefon serisine yeni bir altın renk seçeneğinin ekleneceği belirtiliyor. Baz model Pixel 11'in daha ince çerçeveler ve yenilenmiş siyah kamera paneliyle donatılması, cihazın daha modern bir görünüme kavuşması bekleniyor.

Pixel 11 Pro modelinin ise önceki nesle göre biraz daha ince bir kasaya sahip olacağı yönünde bilgiler mevcut. Ayrıca Google, katlanabilir telefon pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla Pixel 11 Pro Fold modelini de tanıtabilir. Bu cihazın daha hafif bir ağırlık ve yeniden tasarlanmış kamera bloğu ile dikkat çekeceği tahmin ediliyor.

Depolama kapasitesi ve fiyat politikası

Kullanıcılar için sürpriz gelişmelerden biri cihazların dahili depolama alanıyla ilgili olabilir. Bazı kaynaklara göre Google, yeni modellerde 128 GB depolama seçeneğinden vazgeçerek standart sürümü 256 GB'dan başlatabilir. Bu teknik açıdan olumlu bir gelişme olsa da, akıllı telefonların başlangıç fiyatlarının artması ihtimal dahilinde.

Geçen yıl Ağustos ayında düzenlenen etkinlikte Pixel 10 serisi, Pixel Watch ve yeni nesil kulaklıklar tanıtılmıştı. Bu yıl da Google ekosistemini tamamlayan yeni akıllı saatlerin ve aksesuarların gösterimi bekleniyor. Pixel akıllı telefonları Türkiye pazarında resmi olarak satılmasa da, "saf" Android işletim sistemi ve yüksek kaliteli kameraları sayesinde teknoloji tutkunları arasında oldukça popüler.

Tanıtım sırasında Google'ın yapay zeka yeteneklerini daha da genişletmesi, özellikle Gemini sisteminin yeni Pixel cihazlarına entegrasyonu hakkında yenilikler paylaşması bekleniyor. Bu, akıllı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda daha akıllı bir kişisel asistana dönüştürmeye hizmet edecek.

GooglePixel 11Akıllı TelefonTeknolojiTanıtım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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