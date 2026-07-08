Messi Dünya Kupası tarihinin en iyi asist kralı oldu

Arjantin milli takımı forveti Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'a karşı oynanan maçta tarihi bir başarıya daha imza attı.

39 yaşındaki futbolcu, yaptığı gol pasıyla Dünya Kupalarındaki asist sayısını 9'a çıkardı ve turnuva tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

Messi 9. asistini kaydetti

Mısır'a karşı oynanan dramatik mücadelede Messi, takım arkadaşına yaptığı gol pasıyla turnuvadaki kişisel istatistiklerini geliştirdi.

Artık Dünya Kupalarında 9 asisti bulunuyor. Bu, turnuva tarihindeki rekor bir sonuçtur.

Gol sayısında da zirvede

Messi, Dünya Kupalarında attığı 21 golle turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.

Böylece Arjantinli yıldız, Dünya Kupalarında hem gol hem de asist kategorilerinde tarihi istatistiklere sahip oldu.

Mısır karşısında süper geri dönüş

Arjantin, son 16 turunda Mısır karşısında 2-0 geriye düşmüştü.

Ancak Lionel Scaloni'nin öğrencileri maçın son bölümünde üç gol bularak 3-2 galip geldi ve çeyrek finale yükseldi.

Messi rekorlarını yenilemeye devam ediyor

39 yaşında olmasına rağmen takımının lideri olmaya devam eden Messi, 2026 Dünya Kupası'nda yeni bir sayfa açtı.

Arjantin şampiyonluk mücadelesini sürdürürken, Messi de Dünya Kupası tarihindeki rekorlar listesini daha da zenginleştirme fırsatına sahip.