Trump Türkiye'ye geldi: Yaptırımlar kaldırılıyor, F-35 konusu gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da NATO zirvesine katılmak üzere Türkiye'nin başkenti Ankara'ya geldi. Bu, bir Amerikan başkanının uzun yıllar aradan sonra Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarettir. Havalimanında Trump'ı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat karşıladı. Liderler, ikili görüşmeler yapmak üzere Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Görüşme sırasında Trump, ABD, Türkiye ve NATO ilişkilerini kökten değiştirebilecek bir dizi sansasyonel açıklamalarda bulundu. Zamin.uz bu tarihi görüşmenin en önemli detaylarını sunuyor.

CAATSA yaptırımları kaldırılıyor, F-35 programına dönüş imkanı

Donald Trump, Ankara'daki açıklamalarında Türkiye için savunma alanındaki en sancılı kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu:

Yaptırımların kaldırılması: ABD, Rusya'dan S-400 sistemleri satın aldığı için Türkiye'ye karşı uygulanan CAATSA yaptırımlarını kaldıracak. Trump bu konuda şunları söyledi: «Yaptırımları kaldırmak istiyoruz. Şimdi tam zamanı», — diye vurguladı.

F-35 savaş uçakları: Ankara'nın F-35 programına geri dönmesi ve bu uçakların satışı konusu yeniden değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanının ifadelerine göre, bu konu üzerinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Savunma Bakanı Pete Hegset aktif bir şekilde çalışıyor.

Milli Muharip Uçak (KAAN): Görüşmelerde Türkiye'nin milli projesi olan KAAN savaş uçakları için ABD'nin F-110 motorlarının tedarik edilmesi konusu da ele alındı.

«Aramızda bir yakınlık var»: Trump, Erdoğan'a övgüde bulundu

ABD lideri, Türkiye Cumhurbaşkanı ile olan kişisel ilişkilerinin çok güçlü olduğunu bir kez daha vurguladı:

«Aramızda işleyen bir yakınlık var. Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyada saygı duyulan bir lider. Türkiye, onun liderliğinde çok güçlü bir devlet haline geldi».

Ankara'daki NATO zirvesi: Müttefiklere eleştiri

Görüşmelerin ardından Beştepe Külliyesi'nde NATO zirvesi çalışmalarına başladı. Zirvenin gündemindeki ana konular ve Trump'ın pozisyonu şu şekildedir:

Konu Zirvenin detayları ve hedefleri Savunma harcamaları Müttefiklerin savunma harcamalarını 2035 yılına kadar GSYİH'nin %5'i seviyesine çıkarması planlanıyor. İş birliği projeleri Müttefik ülkeler arasında silahların ortak üretimi ve transatlantik bağların güçlendirilmesi. Ukrayna'ya destek Zirve kapsamında Ukrayna'ya yardım konuları ele alınacak. Ayrıca Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşmesi bekleniyor.

Trump, geleneksel tarzıyla Avrupalı ortakları savunmaya yeterince bütçe ayırmamakla ve düşük sadakat seviyesiyle (özellikle İran çevresindeki son olaylar örneğinde) sert bir şekilde eleştirdi. Washington'ın ittifaktaki ortaklarından daha fazla sonuç beklediğini ifade etti.

Analistlere göre bu ziyaret, Türkiye için uzun yıllara dayanan yaptırımlardan kurtulmak, savunma ve havacılık alanındaki büyük projeleri ilerletmek adına tarihi bir fırsattır. Zirve 8 Temmuz'da sona erecek.