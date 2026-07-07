Lionel Messi ve Arjantin mucizesi: Mısır'a karşı dramatik galibiyet

·1·Spor
Lionel Messi ve Arjantin mucizesi: Mısır'a karşı dramatik galibiyet

Dünya şampiyonu unvanını koruyan Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'a karşı unutulmaz bir mücadele verdi. Atlanta'daki stadyumda oynanan maçta Lionel Scaloni'nin öğrencileri, bitime 10 dakika kala 0-2 geride olmalarına rağmen Lionel Messi önderliğindeki takım büyük bir irade göstererek 3-2'lik galibiyete uzandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Maç Arjantin için oldukça zor başladı. Grup aşamasında Yeşil Burun Adaları karşısında alınan zorlu galibiyetin ardından, "Albiceleste" savunmasında yine sorunlar göze çarptı. Henüz 15. dakikada Yasser Ibrahim boş kalarak Emiliano Martinez'in kalesini havalandırdı. Bu gol, Mısırlıların oyuna olan güvenini daha da artırdı.

Karşılaşmanın kırılma noktalarından biri Lionel Messi'nin kullandığı penaltı oldu. Goal.com'un haberine göre, dünya kupaları tarihinin en golcü oyuncusu, kullandığı sekizinci penaltıdan dördüncüsünü gole çeviremedi; vuruşunu Mostafa Shobeir kurtardı. Kısa süre sonra Mısırlılar kontra atakta ikinci golü buldu: Mostafa Zico skoru 2-0'a getirerek son şampiyonu şoka uğrattı.

Messi ve iradeli geri dönüş

Ancak Lionel Messi hatasını telafi etmek için tüm gücünü ortaya koydu. Maçın bitimine dakikalar kala Cristian Romero'ya harika bir asist yaparak farkı bire indirdi. Kısa bir süre sonra ise Messi, sert bir şutla skoru eşitleyerek takımını mağlubiyetten kurtardı. Bu gol stadyumdaki binlerce taraftarı coşturdu.

Arjantin maçı uzatmalara götürmeye niyetli değildi. Mücadelenin son dakikalarında Lautaro Martinez'in sol kanattan yaptığı ortaya Enzo Fernandez kafa vuruşunu yaparak skoru 3-2'ye getirdi. Mısır milli takımı dirençli bir oyun sergilese de tecrübe ve yetenek farkı galibi belirledi.

Bu galibiyet Arjantin'in çeyrek final biletini almasını sağladı. Takımın savunmasında ve oyun kurulumunda eksiklikler göze çarpsa da, Lionel Messi gibi bir liderin varlığı onları turnuvanın favorileri arasında tutmaya devam ediyor. Mısır ise turnuvaya onurlu bir şekilde veda etti.

ArjantinLionel MessiDünya KupasıFutbolMısır
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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