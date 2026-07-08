Microsoft yapay zeka maliyetlerini düşürmek için kendi modellerine geçiyor

Yapay zeka teknolojilerini destekleme ve geliştirme maliyetlerinin hızla arttığı bir dönemde, teknoloji devleri tasarruf önlemleri almaya başladı. Microsoft, bu konuda yeni bir strateji uygulayarak OpenAI ve Anthropic gibi dış ortakların yazılımlarına olan bağımlılığını azaltıyor. Şirket artık kendi dahili AI modellerini daha fazla kullanmaya odaklanıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Bloomberg'in haberine göre Microsoft, en popüler ürünleri olan Excel ve Word'deki kullanıcı sorgularının belirli bir kısmını işlemek için kendi özel AI modellerini devreye aldı. Daha önce Office 365 paketindeki temel işlevlerin büyük ölçüde OpenAI modelleriyle çalıştığı geniş çapta reklam edilmişti. Şimdi ise şirket kademeli olarak bağımsızlığa yöneliyor.

Bağımsız modeller ve yeni olanaklar

Microsoft, dış ortakların modellerinden tamamen vazgeçmiş değil ancak kendi yapay zeka ajanlarını oluşturma sürecini hızlandırdı. Geçtiğimiz ay düzenlenen Build konferansında şirket yedi yeni AI modeli tanıttı. Bunlar arasında metni görüntüye dönüştüren jeneratörler ve yazılımcılar için özel yardımcı ajanlar bulunuyor.

Bu değişiklikler sadece Microsoft ile sınırlı değil. Küresel teknoloji pazarında Amazon, Uber, Meta ve Accenture gibi büyük şirketler de yapay zeka hizmetleri için harcanan bütçeleri kontrol altına alma ve azaltma önlemleri alıyor. Bu alandaki maliyetlerin aşırı yüksek olması, en zengin şirketleri bile düşündürüyor.

Pazardaki yeni eğilimler

Yapay zeka hizmetlerinin maliyeti Silikon Vadisi'nde o kadar ciddi bir sorun haline geldi ki, bazı şirketler daha ucuz bir çözüm olarak Çin modellerine yönelmeye başladı. Bu durum güvenlik açısından endişeler yaratsa da, ekonomik verimlilik çoğu zaman ağır basıyor.

Microsoft temsilcileri, TechCrunch'a verdikleri kısa demeçte bu strateji hakkında ek detay vermekten kaçındı. Ancak sektör uzmanlarına göre, kendi modellerine geçiş şirkete sadece maliyet tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ürünleri üzerinde tam kontrol sahibi olma imkanı da tanıyacak. Bu da gelecekte Microsoft ekosisteminin daha istikrarlı ve bağımsız olmasını sağlayacak.