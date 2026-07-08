Arjantin-Mısır maçında 0:2'den 3:2'ye dönen gollerin videosu

·1·Spor
Arjantin-Mısır maçında 0:2'den 3:2'ye dönen gollerin videosu

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ve Mısır karşı karşıya geldi. Gollere sahne olan mücadeleyi Arjantin 3:2 kazandı.

Mısırlılar, İbrahim ve Ziko'nun golleriyle öne geçti. 79. dakikada Romero farkı bire indirdi. Messi 83. dakikada skoru eşitledi. 90+3. dakikada ise Enzo Fernandez Arjantin'e galibiyeti getiren golü kaydetti.

Böylece Arjantin, muhteşem bir geri dönüşle çeyrek finale yükseldi.

Dünya Kupası 2026. Son 16 Turu
Arjantin – Mısır 3:2
Goller: Romero 79, Messi 83, Enzo Fernandez 90+3 – İbrahim 15, Ziko 67

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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