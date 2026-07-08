Cristiano Ronaldo Dünya Kupalarına veda etti: Efsaneden beklenmedik antirekor

·2·Spor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupalarına veda etti: Efsaneden beklenmedik antirekor

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo için Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası, sadece turnuvaya bir veda değil, aynı zamanda kariyerinin en ağır istatistiklerinden biriyle hatırlanacak bir organizasyon oldu. Portekiz milli takımının son 16 turunda İspanya'ya yenilerek elenmesi, 41 yaşındaki golcü için uluslararası arenadaki son büyük yolculuğun sonu oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Cristiano Ronaldo bu turnuvada üç gol atmayı başarsa da, sahadaki performansı analistler tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. OptaJoe tarafından sunulan istatistiklere göre, Ronaldo 2022 ve 2026 Dünya Kupalarında toplam 500 dakikadan fazla süre sahada kalmasına rağmen, tek bir rakibini bile dripling ile geçemeyen tek forvet oldu.

Driplingsiz forvet ve değişen oyun tarzı

Kariyerinin ilk on yılında hızlı bindirmeleri ve çalımlarıyla savunmacıları şaşkına çeviren bir kanat oyuncusu olarak tanınan Ronaldo için bu istatistik, oyun tarzının tamamen değiştiğinin bir kanıtı. Artık yaratıcılığı takım arkadaşlarına bırakıp sadece ceza sahası içindeki pozisyonları kollayan saf bir golcüye dönüştü. Ancak modern futbolda bir forvetten beklenen dinamizm konusunda genç takım arkadaşlarının gerisinde kaldığı açıkça görüldü.

Turnuva boyunca Ronaldo, Özbekistan milli takımına karşı iki gol attı ve Hırvatistan maçında bir penaltı golü kaydetti. Buna rağmen, açık oyunda rakibini birebirde geçememesi Portekiz'in hücum etkinliğini önemli ölçüde azalttı. Dallas'taki Cotton Bowl stadyumunda oynanan İspanya maçında 90 dakika sahada kalıp üç şut çekmesine rağmen Unai Simon'u geçemedi.

Acı veda ve gelecek planları

İspanya karşısında alınan 0-1'lik mağlubiyetin ardından Cristiano Ronaldo sahayı gözyaşlarıyla terk etti. Bu durum taraftarlara dört yıl önce Katar'daki turnuvaya vedasını hatırlattı. Ayrıca bu mağlubiyet, Ronaldo'nun Dünya Kupaları tarihindeki sekizinci yenilgisi oldu ve bu alanda Mathew Leckie ile Son Heung-min'in rekoruna ortak olarak turnuvanın antirekorunu egale etti.

Maç sonu verdiği röportajda Ronaldo geleceği hakkında şunları söyledi: "Dünya Kupası'na bu şekilde veda ettiğim için çok üzgünüm. Her şeyimi verdim, elimden geleni yaptım. Evet, bu benim son Dünya Kupamdı. Şimdi ailemle istişare edip her şeyi değerlendirmek için vaktim var. Şu an duygusal kararlar almak istemiyorum."

Böylece futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin Dünya Kupası yolculuğu sona erdi. Adını birçok rekorla tarihe yazdırmış olsa da, son turnuvadaki şanssız istatistikleri efsanevi kariyerine küçük bir gölge düşürdü. Şimdi tüm dünya futbol kamuoyu, Ronaldo'nun kulüp düzeyinde veya milli takımda kariyerine devam edip etmeyeceği konusundaki nihai kararını bekliyor.

Cristiano RonaldoPortekizDünya KupasıFutbolAntirekor
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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