Lionel Messi, Mısır karşısında Diego Maradona'nın rekorunu egale etti

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Lionel Messi, Mısır karşısında Diego Maradona'nın rekorunu egale etti

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır karşısında inanılmaz bir galibiyete imza attı. Maç boyunca iki farklı geriye düşen son şampiyon, sahadan 3-2'lik skorla ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Bu tarihi geri dönüşün başrol oyuncusu olan Lionel Messi, sadece takımını kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda efsanevi Diego Maradona'nın 40 yıllık rekorunu da egale etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşma Arjantin için beklenmedik bir senaryoyla başladı. Yasser Ibrahim ve Mostafa Zico'nun golleri Mısır'ı öne geçirdi. OptaJoe verilerine göre Arjantin, 78. dakikaya kadar iki farklı gerideydi. Dünya Kupası tarihinde hiçbir takım, normal sürenin bu kadar geç bir aşamasında iki farklı açığı kapatıp galibiyete ulaşamamıştı.

Maradona seviyesinde bir performans

Lionel Messi maç boyunca en iyi özelliklerini sergiledi. Sadece gol atmakla kalmadı, sahada gerçek bir liderlik örneği gösterdi. İstatistiklere göre Messi, tek bir maçta gol atma, 5'ten fazla başarılı dripling yapma ve akan oyunda 5'ten fazla kilit pas verme konusunda Diego Maradona'nın istatistiğini tekrarladı. Maradona bu başarıyı en son 1986 Dünya Kupası'nda Belçika'ya karşı kaydetmişti.

Messi, maçın başlarında kaleci Mostafa Shobeir'in koruduğu kalede penaltı vuruşundan yararlanamasa da bu durum onun iradesini kırmadı. 83. dakikada dengeyi getiren golü attı. Daha önce Cristian Romero farkı bire indirmiş, uzatma dakikalarında ise Enzo Fernandez kafa vuruşuyla galibiyet golünü kaydetmişti.

Gerd Müller'in rekoruna yakın

Şu anda Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 8'e çıkardı. Bu alanda bir başka tarihi rekora daha yaklaşıyor. Turnuvanın ilk beş maçında bu denli bir gol serisi en son 1970 yılında Alman Gerd Müller (10 gol) tarafından yakalanmıştı. Goal.com'un haberine göre 37 yaşındaki yıldız, oyun tarzını değiştirerek hem oyun kurucu hem de santrafor görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getiriyor.

Arjantin Milli Takımı, bu galibiyetin ardından büyük bir moral üstünlüğü yakaladı. Çeyrek final öncesinde takım kaptanının bu kadar yüksek formda olması rakipler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvada "Albiceleste", unvanını koruma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Lionel MessiArjantinDünya KupasıDiego MaradonaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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