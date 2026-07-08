Yapay zeka pazarı ikiye bölünüyor: Açık kaynaklı modeller Anthropic'in yerini alacak mı?

Yapay zeka (AI) dünyasında açık kaynaklı (open source) modeller hızla gelişse de, Anthropic ve OpenAI gibi önde gelen laboratuvarlar konumlarını korumaya devam ediyor. Decagon CEO'su Jesse Zhang tarafından ortaya atılan yeni bir teoriye göre, açık kaynaklı modeller ve en gelişmiş (frontier) modeller aslında rakip değil, birbirini tamamlayan sistemlerdir. Bu durum, teknoloji dünyasındaki ekonomik dengeyi tamamen farklı bir şekilde anlamamıza yardımcı oluyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Günümüzde birçok şirket, ürünlerini geliştirirken başlangıçta en pahalı ve güçlü modelleri kullanıyor. Ancak ürün olgunlaştığında ve işlevler standartlaştığında, daha ucuz açık kaynaklı alternatiflere geçmeyi tercih ediyorlar. Jesse Zhang, pahalı modellerin yeni yetenekleri keşfetmek için gerekli olduğunu, açık kaynaklı modellerin ise hazır çözümleri seri üretime entegre etmek için hizmet ettiğini belirtiyor.

Token hacmi ve gelirler arasındaki fark

Vercel platformunun AI gateway verileri bu teoriyi kısmen doğruluyor. Son haftalarda DeepSeek modeli, token hacmi açısından liderliğe yükselerek tüm isteklerin üçte birini karşıladı. Ayrıca Z.ai laboratuvarının GLM-5.2 modeli de ilk dörde girdi. Ancak toplam harcamalar açısından bakıldığında, Anthropic platformdaki tüm AI harcamalarının yarısından fazlasını elinde tutmaya devam ediyor.

OpenRouter istatistikleri de benzer bir durumu gösteriyor. DeepSeek V4 Flash haftada 5,3 trilyon token işlerken, en popüler pahalı model olan Opus sadece 2 trilyon isteği yerine getirdi. Ancak Opus modelinin her bir milyon tokeni, V4 Flash modelinden 23 kat daha pahalı. Bu, gelişmiş laboratuvarların daha az istekle daha fazla gelir elde ettiği anlamına geliyor.

NVIDIA ve gelecekteki rekabet

Pazardaki durum, NVIDIA'nın Nemotron modelinin ortaya çıkmasıyla daha da karmaşıklaşması bekleniyor. NVIDIA, geniş bağlantıları ve modelin esnekliği sayesinde kısa sürede açık kaynaklı modeller arasında liderliğe yükselebilir. Yine de Anthropic gibi şirketler, AI alanındaki görevlerin kapsamı o kadar hızlı genişliyor ki, en karmaşık işlemler için hala üst düzey modellere ihtiyaç duyulduğunu belirterek şimdilik endişelenecek bir durum olmadığını düşünüyor.

Özetle, AI ekonomisi iki katmanlı bir sisteme dönüşüyor. Jesse Zhang'in ifadesiyle: "Gelişmiş laboratuvarlar keşif aşamasını yönetirken, açık kaynaklı modeller üretimi üstleniyor". Bu model şimdilik istikrarlı görünse de, ucuz modellerin zeka seviyesi arttıkça Anthropic ve diğer devlerin stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri gerekebilir.