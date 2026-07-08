Peter Crouch kendini Salt Bae ile kıyasladı: İngiltere galibiyeti sonrası komik anlar

·35·Spor
Peter Crouch kendini Salt Bae ile kıyasladı: İngiltere galibiyeti sonrası komik anlar

İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Peter Crouch, Meksika'ya karşı oynanan heyecan verici Dünya Kupası maçı sonrası yaşanan durumu esprili bir dille yorumladı. Duygularına yenik düşüp takım kaptanı Harry Kane'e sarılmasını, ünlü şef Salt Bae'nin 2022 Dünya Kupası'ndaki uygunsuz hareketlerine benzetti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Azteca Stadyumu'nda oynanan son 16 turu karşılaşmasını İngiltere 3-2 kazandı. Maçın ardından Peter Crouch, saha kenarında Harry Kane'e uzun süre sarılarak sevincini gösterdi. Bu anlar sosyal medyada hızla yayılarak büyük tartışmalara yol açtı.

Goal.com'un haberine göre Crouch, Prime Video platformundaki podcast'inde bu durumdan biraz utandığını itiraf etti. Kendini sanki takımın bir parçasıymış gibi göstermesinden ve binlerce kameranın önünde aşırı duygusal davranmasından pişmanlık duyduğunu belirtti.

"Yeni Salt Bae" ve beklenmedik tutkular

"Harry yanıma geldi ve bana sıkıca sarıldı. Dans ediyorduk, ona onu ne kadar sevdiğimi söylüyordum. Sonra etrafıma baktım, binlerce fotoğrafçı bizi çekiyordu," diye anımsıyor Peter Crouch. Bu durumu, Katar 2022 finalinden sonra Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nın kutlamalarına izinsiz dahil olan Salt Bae'nin (Nusret Gökçe) hareketlerine benzetti.

Crouch esprili bir dille, "O an yeni Salt Bae olduğumu fark ettim. Hatta formamı giyip kendimi takımın bir parçası gibi göstermeme ramak kalmıştı," diye ekledi. Eski futbolcu, kendini "full kit wanker" (takım üyesi olmadığı halde öyle davranan kişi) gibi hissettiğini gizlemedi.

İngiltere'nin bu galibiyeti kolay gelmedi. Thomas Tuchel yönetimindeki takım, Jarell Quansah'ın kırmızı kart görmesinin ardından uzun süre savunma yapmak zorunda kaldı. Maç sonu heyecan o kadar yüksekti ki, Anthony Gordon bile eski forveti birlikte şarkı söylemeye davet etti.

"Anthony Gordon beni 'Wonderwall' şarkısını birlikte söylemeye çağırdı. Neredeyse kabul edecektim ama kendimi durdurdum. Bu çocukların emeği, ben ise sadece başarılarına ortak olmaya çalışan bir yabancı gibi görünmek istemedim," diyor Crouch.

Buna rağmen Peter Crouch, Harry Kane ile yaşadığı samimi kucaklaşmadan gurur duyduğunu ve milli takımın bu başarısının onu çok duygulandırdığını vurguladı. Büyük turnuvalardaki her galibiyet, eski ve yeni yıldızları tek bir noktada birleştiriyor.

Peter CrouchHarry KaneİngiltereSalt BaeFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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