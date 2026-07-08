Victor Osimhen'in neden Barcelona forması giyemeyeceği açıklandı

Türkiye'nin Galatasaray takımında kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin radarında yer alıyor. Ancak, İspanyol devi Barcelona'ya transfer olacağına dair çıkan söylentiler uzmanlar tarafından şüpheyle karşılanıyor. Golcü oyuncu yüksek performans sergilese de, oyun tarzının Katalan kulübünün felsefesine uymadığı belirtiliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 22 gol ve 8 asist kaydederek takımının Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasında büyük katkı sağladı. Bu fenomenal istatistikleri; Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United ve Chelsea gibi dev kulüplerin ilgisini çekti. Ancak Barcelona seçeneği futbolcu için kapalı olabilir.

Teknik becerideki eksiklikler

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serdar Dursun, Goal.com'a verdiği röportajda Osimhen'in Barcelona sistemine uyum sağlamasının zor olduğunu açıkladı. Dursun'a göre, Nijeryalı forvet güçlü bir gol sezgisine sahip olsa da, tekniği Katalan kulübünün talep ettiği seviyede değil.

"Osimhen'in Barcelona seviyesindeki bir takımda oynayabileceğini düşünmüyorum. Yetenekli bir oyuncu ama saf teknik becerisi eksik," dedi Dursun. Barcelona geleneksel olarak top kontrolüne dayalı ve karmaşık pas trafiğini kullanan oyuncuları tercih ediyor. Osimhen ise daha çok fiziksel güç ve hıza dayalı bir forvet olarak görülüyor.

Bu analizlerin ışığında, Barcelona yönetiminin dikkatini başka adaylara çevirdiği yönünde haberler yayılıyor. Özellikle Katalanlar, Osimhen yerine Manchester City oyuncusu Julian Alvarez'i değerlendiriyor. Arjantinli golcünün çok yönlü oyunu ve takım futboluna uyumu, onu Barcelona için öncelikli hedef haline getiriyor.

Osimhen'in Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona ererken, geleceği hala belirsizliğini koruyor. Eğer teknik beceri konusundaki şüpheler diğer dev kulüpleri de tereddüte düşürürse, oyuncunun kendi oyun tarzına daha uygun olan İngiltere Premier Lig takımlarını seçme ihtimali yüksek. Şu an için Victor Osimhen Avrupa'nın en çok aranan forvetlerinden biri olmaya devam ediyor, ancak Camp Nou'nun kapıları ona kapalı olabilir.