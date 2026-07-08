Tom Brady, Lionel Messi ve Arjantin'in Mısır Karşısındaki Galibiyetine Hayran Kaldı

Amerikan futbolu efsanesi Tom Brady, Arjantin milli takımının Mısır'a karşı oynadığı dramatik maçtaki galibiyetine övgüler yağdırdı. NFL yıldızı, Lionel Messi liderliğindeki takımın sergilediği geri dönüşün, kendi kariyerindeki tarihi başarılardan bile daha etkileyici olabileceğini itiraf etti. Bu haber Goal.com tarafından bildirildi. haber veriyor.

Atlanta'da oynanan son 16 turu karşılaşmasında Arjantin, Muhammed Salah liderliğindeki Mısır karşısında beklenmedik bir şekilde zor duruma düştü. Maçın sonlarına doğru Güney Amerikalılar 0-2 gerideydi. Ancak 79. dakikada başlayan geri dönüş herkesi şaşkına çevirdi.

İlk golün ardından Lionel Messi skoru eşitleyen golü kaydetti. Uzatma dakikalarının ikinci dakikasında ise Enzo Fernandez galibiyet golünü atarak Arjantin'i çeyrek finale taşıdı. Bu olaylar silsilesi, maçı stadyumda izleyen Tom Brady için unutulmaz anlara dönüştü.

Tarihi kıyaslama: 28-3 ve futbol mucizesi

Tom Brady, bu maçı Super Bowl LI'daki meşhur geri dönüşüyle kıyasladı. O dönemde New England Patriots takımı, Atlanta Falcons karşısında 3-28 gerideyken maçı 34-28 kazanmayı başarmıştı. Brady sosyal medyada, "Evet, bu sonuç 28-3'ten bile daha etkileyici olabilir" paylaşımında bulundu.

Amerikan futbolu ile klasik futbol arasındaki fark büyük olsa da, Brady Arjantin'in son dakikalardaki zihinsel dayanıklılığına yüksek not verdi. Muhammed Salah önderliğindeki Mısır milli takımı büyük bir sansasyon yaratmaya çok yaklaşmıştı ancak Messi faktörü bir kez daha devreye girdi.

Lionel Messi bu maçta sadece gol atmakla kalmadı, aynı zamanda takımının oyun temposunu da değiştirdi. Dünya Kupası elemeleri veya büyük turnuvalar kapsamındaki bu tür zorlu galibiyetler, Arjantin'in turnuvanın favorilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bu galibiyet sadece taraftarların değil, spor dünyasındaki diğer yıldızların da dikkatini Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvaya çekti. Arjantin'in iradeli zaferi, diğer rakipler için bir uyarı niteliğindeydi. Takım şimdi çeyrek finale hazırlanırken, Messi yüksek formunu sergilemeye devam ediyor.