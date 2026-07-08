Hossam Hassan: “Messi'nin turnuvada kalması için bize karşı adaletsizlik yapıldı”

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Hossam Hassan: “Messi'nin turnuvada kalması için bize karşı adaletsizlik yapıldı”

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır arasında oynanan karşılaşma büyük tartışmalara yol açtı. Son şampiyon Arjantin 3-2'lik skorla çeyrek finale yükselse de, Mısır tarafı hakem yönetimine sert tepki gösteriyor. Mısırlılar maç boyunca iki farklı önde olmalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, maç sonu verdiği röportajda takımının “sistematik bir adaletsizliğin” kurbanı olduğunu vurguladı. Hassan'a göre, hakemler ve organizatörler turnuvanın ana yıldızı Lionel Messi'nin elenmemesi için her türlü önlemi aldı. Hassan, maç sonucuna saha içindeki teknik faktörlerden ziyade dış baskıların etki ettiğini açıkça dile getirdi.

Hakem tartışmaları ve VAR sistemindeki şüpheler

Mısırlıların itirazları temel olarak iki pozisyona odaklanıyor. Birincisi, skor Mısır lehineyken iptal edilen gol, ikincisi ise maçın sonunda Enzo Fernandez tarafından atılan galibiyet golü öncesinde yaşanan faul şüphesi. Hossam Hassan'a göre, Alexis Mac Allister rakibinin formasını açıkça çekmesine rağmen VAR sistemi bu pozisyonu incelemeye gerek duymadı.

“Son dünya şampiyonundan her alanda üstündük ancak sonuç saha içi ve dışı faktörler nedeniyle değişti. Belki de Lionel Messi'nin yarışta kalmasını istediler. Futbolda bazen teknik detaylardan daha baskın olan dış güçler vardır. Arjantin her seviyede desteklendi” diyerek sitem etti Mısırlı teknik adam.

Ayrıca Mısır tarafı, maç başlamadan önce hakem atamasına da itiraz ettiklerini belirtti. Hakem seçiminin Arjantin lehine olabileceğinden endişe duyuyorlardı. Maç sırasında Mohamed Salah'a yapılan müdahaleye penaltı verilmemesi ve pozisyonun tekrar izlenmemesi Mısırlı oyuncuların öfkesini daha da artırdı.

Mısır Milli Takımı forveti Mostafa Zico da hocasının görüşlerini destekledi. 2-0'dan sonra sahada “anlaşılmaz olayların” yaşanmaya başladığını söyledi. Kaleci Mostafa Shobeir maç boyunca Lionel Messi'nin kullandığı penaltıyı kurtararak kahramanlaşsa da, nihai sonuç takım için trajik oldu. Mısırlılar bu mağlubiyeti spor ilkelerine aykırı buluyor.

ArjantinLionel MessiMısırDünya KupasıVAR
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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