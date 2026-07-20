Yamal ve Messi'nin hikayesi: 19 yaş, 19 numara ve 19 Temmuz finali

·2·Spor
Yamal ve Messi'nin hikayesi: 19 yaş, 19 numara ve 19 Temmuz finali

Lamine Yamal'ın dünya şampiyonu olmasının ardından Lionel Messi ile ilgili bir dizi ilginç tesadüf gündeme geliyor. 19 yıl önce Messi, bebek Yamal ile o meşhur fotoğrafı çektirmişti. Yıllar sonra, 19 Temmuz'da Dünya Kupası finalinde rakip olarak karşılaştılar.

Yamal, finalde İspanya milli takımı formasıyla 19 numaralı formayı giydi ve 19 yaşında dünya şampiyonluğunu kazandı. Bu numaranın onun için tesadüfen seçilmediği söyleniyor. Yamal, 19 numarayı Messi'ye duyduğu saygıdan dolayı giyiyor.

Messi de kariyeri boyunca Arjantin milli takımı ve Barcelona'da 19 numarayı giymişti. İlginç olan, Yamal'ı yıkadığı fotoğraf çekildiğinde Messi'nin de 19 yaşında olmasıydı.

Böylece Messi ve Yamal'ın hikayesi sembolik bir olayla daha devam etti. Bir zamanlar bebek olan Yamal, yıllar sonra Dünya Kupası finalinde Messi'ye karşı oynadı ve İspanya ile büyük ödülün sahibi oldu.

Ламин ЯмалLionel MessiИспанияАргентинаБарселона19 рақами
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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