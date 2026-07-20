Лионель Месси ва Аргентина мағлубиятга учради: Испания жаҳон чемпиони бўлди

·30·Спорт
Лионель Месси ва Аргентина мағлубиятга учради: Испания жаҳон чемпиони бўлди

Ню-Жерси шаҳридаги стадионда бўлиб ўтган драматик финалда Аргентина терма жамоаси Испанияга имкониятни бой бериб, жаҳон чемпионлигини ҳимоя қила олмади. Ўйин давомида Лионель Месси ва унинг жамоадошлари ўзларига хос бўлган сеҳрли ўйинни намойиш эта олишмади, натижада Испания терма жамоаси ўз тарихидаги навбатдаги ғалабани тантана қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг асосий вақти ва қўшимча дақиқалари Аргентина учун ҳақиқий синовга айланди. Кўпчилик мухлислар Лионель Месси ўйин тақдирини ҳал қилувчи навбатдаги мўъжизани кўрсатишини кутишган эди, бироқ бу сафар афсонавий ҳужумчи рақиб ҳимоясини ёриб ўтишнинг чорасини топа олмади. Goal.com нашрининг маълумотларига кўра, Аргентина ўйиннинг дастлабки 106 дақиқаси давомида рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олмаган.

Энзо Фернандезнинг четлатилиши ва ўйин бурилиш нуқтаси

Аргентина терма жамоасининг режалари иккинчи бўлимга қўшиб берилган вақтда чиппакка чиқди. Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез майдон марказида қўпол ўйин кўрсатгани учун иккинчи сариқ карточка билан жазоланди ва майдонни тарк этди. Бир киши кам бўлиб қолган "албиселесте" вакиллари Испаниянинг тиниmsиз ҳужумларига қарши туришда қийналишди.

Испания терма жамоаси кутилганидек тўп назоратини ўз қўлига олди ва чарчаган Аргентина ҳимоясидаги бўшлиқлардан унумли фойдаланди. Ўйиннинг 106-дақиқасида Ферран Торрес ҳимоячилар орасидан ёриб кириб, дарвозани аниқ нишонга олди. Ушбу гол якунда учрашув тақдирини ҳал қилди ва Испанияга олтин медалларни тақдим этди.

Лионель Месси ва жамоанинг омадсиз иштироки

Лионель Месси ушбу финалда ўзининг энг яхши ўйинларидан бирини кўрсата олмади. Аргентина ҳужум чизиғи бутун ўйин давомида Испания дарвозабони учун жиддий хавф туғдира олмагани мутахассислар томонидан танқид қилинмоқда. Жамоа ўйин охиригача вазиятни ўзгартиришга ҳаракат қилди, аммо сон жиҳатдан камчиликда қолиш ва жисмоний чарчоқ ўз сўзини айтди.

Аргентина дарвозабони Эмилиано Мартинез ўйин давомида бир нечта муҳим сейвларни амалга ошириб, жамоасини ўйинда ушлаб туришга уринди. Бироқ Ферран Торреснинг зарбаси пайтида у ҳам ожиз қолди. Бу мағлубият Аргентина учун узоқ давом этган муваффақиятли сериянинг якунланиши бўлди.

Ушбу ғалаба Испания футболининг янги даври бошланганидан далолат бермоқда. Лионель Месси ва Аргентина учун эса бу финал умидсизлик ва бой берилган имконият сифатида тарихда қоладиган бўлди. Эндиликда жамоа таркибни ёшартириш ва келгуси турнирларга тайёргарлик кўриш масалаларини кўриб чиқиши лозим.

АргентинаИспанияЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Аргентинани мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чемпиони бўлдиИспания Аргентинани мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чемпиони бўлдиБугун, 03:17Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?Кеча, 23:10Капелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо бердиКапелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо бердиКеча, 23:04Родри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиРодри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиКеча, 22:59Месси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилиндиМесси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 22:53Ўзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиЎзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиКеча, 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди