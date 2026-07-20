Лионель Месси ва Аргентина мағлубиятга учради: Испания жаҳон чемпиони бўлди
Ню-Жерси шаҳридаги стадионда бўлиб ўтган драматик финалда Аргентина терма жамоаси Испанияга имкониятни бой бериб, жаҳон чемпионлигини ҳимоя қила олмади. Ўйин давомида Лионель Месси ва унинг жамоадошлари ўзларига хос бўлган сеҳрли ўйинни намойиш эта олишмади, натижада Испания терма жамоаси ўз тарихидаги навбатдаги ғалабани тантана қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг асосий вақти ва қўшимча дақиқалари Аргентина учун ҳақиқий синовга айланди. Кўпчилик мухлислар Лионель Месси ўйин тақдирини ҳал қилувчи навбатдаги мўъжизани кўрсатишини кутишган эди, бироқ бу сафар афсонавий ҳужумчи рақиб ҳимоясини ёриб ўтишнинг чорасини топа олмади. Goal.com нашрининг маълумотларига кўра, Аргентина ўйиннинг дастлабки 106 дақиқаси давомида рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олмаган.
Энзо Фернандезнинг четлатилиши ва ўйин бурилиш нуқтасиАргентина терма жамоасининг режалари иккинчи бўлимга қўшиб берилган вақтда чиппакка чиқди. Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез майдон марказида қўпол ўйин кўрсатгани учун иккинчи сариқ карточка билан жазоланди ва майдонни тарк этди. Бир киши кам бўлиб қолган "албиселесте" вакиллари Испаниянинг тиниmsиз ҳужумларига қарши туришда қийналишди.
Испания терма жамоаси кутилганидек тўп назоратини ўз қўлига олди ва чарчаган Аргентина ҳимоясидаги бўшлиқлардан унумли фойдаланди. Ўйиннинг 106-дақиқасида Ферран Торрес ҳимоячилар орасидан ёриб кириб, дарвозани аниқ нишонга олди. Ушбу гол якунда учрашув тақдирини ҳал қилди ва Испанияга олтин медалларни тақдим этди.
Лионель Месси ва жамоанинг омадсиз иштирокиЛионель Месси ушбу финалда ўзининг энг яхши ўйинларидан бирини кўрсата олмади. Аргентина ҳужум чизиғи бутун ўйин давомида Испания дарвозабони учун жиддий хавф туғдира олмагани мутахассислар томонидан танқид қилинмоқда. Жамоа ўйин охиригача вазиятни ўзгартиришга ҳаракат қилди, аммо сон жиҳатдан камчиликда қолиш ва жисмоний чарчоқ ўз сўзини айтди.
Аргентина дарвозабони Эмилиано Мартинез ўйин давомида бир нечта муҳим сейвларни амалга ошириб, жамоасини ўйинда ушлаб туришга уринди. Бироқ Ферран Торреснинг зарбаси пайтида у ҳам ожиз қолди. Бу мағлубият Аргентина учун узоқ давом этган муваффақиятли сериянинг якунланиши бўлди.
Ушбу ғалаба Испания футболининг янги даври бошланганидан далолат бермоқда. Лионель Месси ва Аргентина учун эса бу финал умидсизлик ва бой берилган имконият сифатида тарихда қоладиган бўлди. Эндиликда жамоа таркибни ёшартириш ва келгуси турнирларга тайёргарлик кўриш масалаларини кўриб чиқиши лозим.
…