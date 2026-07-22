2026 Dünya Kupası rüya takımı açıklandı: Lionel Messi ve Kylian Mbappé kadroda

·64·Spor
2026 Dünya Kupası rüya takımı açıklandı: Lionel Messi ve Kylian Mbappé kadroda

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte FIFA, turnuvanın en iyi oyuncularından oluşan rüya takımını açıkladı. Finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya, bu listede ağırlığını hissettirdi. Bu rüya kadro, futbol dünyasının yıldızları ile yeni yeteneklerin birleşimiyle dikkat çekti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Turnuvanın galibi olarak İspanya, rüya takıma en çok oyuncu gönderen ülkelerden biri oldu. Özellikle ön liberoda Rodri Hernández, istikrarlı oyunuyla kadroda kendine yer buldu. İlginç bir şekilde, turnuva boyunca sekiz maçta sadece bir gol yiyen İspanya savunmasının kilit isimleri Pau Cubarsí ve Aymeric Laporte kadroya dahil edilmedi. Uzmanlar, bu ikiliyi turnuvanın en iyi savunma tandemi olarak nitelendirmişti.

Hücum hattındaki yıldızlar savaşı

Hücum hattında beklendiği gibi dünya futbolunun efsaneleri yer aldı. Lionel Messi ve Kylian Mbappé, yeteneklerini bir kez daha sergileyerek rüya takımın merkezindeki isimler oldular. Lionel Messi, Arjantin'i finale kadar taşırken, Kylian Mbappé hızı ve skorer kimliğiyle öne çıktı. Bu yıldızların listede yer alması, turnuvanın prestijini ve seviyesini belirleyen önemli bir faktör oldu.

FIFA tarafından açıklanan bu liste birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Özellikle İspanya savunmasının bel kemiği olan genç yetenek Pau Cubarsí'nin kadro dışı bırakılması futbol kamuoyu için sürpriz oldu. Buna rağmen İspanya, üç temsilcisiyle en iyiler arasında yer alarak şampiyonluklarının tesadüf olmadığını kanıtladı.

2026 Dünya Kupası rüya takımının temel özelliklerinden biri, sadece kazanan takımın oyuncularını değil, turnuva boyunca bireysel yetenekleriyle öne çıkan futbolcuları da içermesidir. Bu tür seçimler genellikle istatistiksel verilere ve oyuncunun takımının başarısına yaptığı katkıya dayanır.

Bu bilgiler uluslararası spor yayınları ve FIFA'nın resmi kaynaklarına dayanılarak hazırlanmıştır. Turnuva sonuçları, dünya futbolunda nesil değişimi devam etse de Lionel Messi gibi tecrübeli yıldızların hala en üst seviyede rekabet etmeye hazır olduklarını kanıtlıyor. İspanya futbolunun yeni yükselişi ise önümüzdeki yıllarda Avrupa takımlarının hegemonyasının süreceğinin bir göstergesi.

Dünya Kupası 2026Lionel MessiKylian MbappéİspanyaFIFA
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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