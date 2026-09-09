Honor Magic9 Pro Max amiral gemisi 8800 mAh batarya ile geliyor

Akıllı telefon pazarında rekor düzeyde otonomi ve gelişmiş fotoğrafçılık yeteneklerini bir araya getiren yeni bir cihaz hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yakında tanıtılması beklenen Honor Magic9 Pro Max akıllı telefonunun sınıfındaki en büyük batarya ile donatılacağını belirtti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde mobil cihazlar arasında güç rezervi konusunda yüksek standartlar belirlenirken, yeni Honor amiral gemisinin bu alandaki standartları kökten değiştirmesi bekleniyor. Sızıntı bilgilerine göre, cihazın kasasına 8800 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirilecek.

Yüksek kapasiteli bataryalar dönemi

Bu değerin kendi sınıfındaki en büyük batarya olması bekleniyor. İlginç olan ise, daha kompakt bir ekrana sahip olan temel Honor Magic9 modelinin bile 8000 mAh üzerinde bir batarya ile donatılacağının tahmin edilmesidir. Bu durum, kullanıcılara cihazı şarj cihazı olmadan uzun süre aktif bir şekilde kullanma imkanı tanıyacak.

Ancak yeni akıllı telefon serisinin tek üstünlüğü sadece batarya kapasitesiyle sınırlı kalmıyor. Üretici, cihazın kamera yeteneklerine de özel bir önem vermiş olup, mobil fotoğrafçılık tutkunlarını ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

Gelişmiş kamera özellikleri ve aksesuarlar

Honor Magic9 Pro Max modelinin, iki adet büyük 200 megapiksel Arrizo sensörünü içeren gelişmiş bir kamera sistemiyle donatılacağı bildiriliyor. Ana kamera f/1.57 diyafram açıklığına, 1/1,28 inç sensör boyutuna ve gimbal tabanlı bir sabitleme sistemine sahip olacak. Ayrıca f/2.6 diyafram açıklığına ve 1/1,4 inç sensöre sahip 200 megapiksellik bir Super Night telefoto lens de yer alacak.

Uzun mesafelerden kaliteli çekim yapmayı sevenler için Honor özel bir aksesuar seti de hazırlıyor. Bu set, 500 mm odak uzaklığına sahip Mega Teleconverter ve yaklaşık 81 mm uzunluğunda, sadece 88 gram ağırlığında kompakt bir Thumb Teleconverter içeriyor.

Yeni seri cihazların resmi tanıtımının bu yıl 28 Eylül'de Pekin'de yapılması planlanıyor. Bu tanıtımın teknoloji dünyasındaki önemli olaylardan biri olması bekleniyor.