Samsung, TSMC'ye meydan okuyarak 2 nanometrelik fabrikasını devreye alıyor

·6·Teknoloji
Samsung, TSMC'ye meydan okuyarak 2 nanometrelik fabrikasını devreye alıyor

Samsung Electronics, yarı iletken pazarındaki küresel rekabette önemli bir adım atıyor. ixbt.com'un haberine göre, Güney Koreli teknoloji devinin ABD'nin Taylor (Teksas) şehrinde bulunan yeni tesisi, bu ayın sonunda deneme üretimine başlamaya hazırlanıyor. Bu adımın, şirketin ana rakibi olan TSMC'nin konumuna ciddi bir rekabet getirmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Dikkat çekici olan nokta, fabrika henüz tam kapasiteyle faaliyete geçmeden tüm planlanan üretim kapasitesinin büyük müşteriler tarafından rezerve edilmiş olmasıdır. Bu stratejik anlaşmalar, Samsung için yeni pazar fırsatları yaratmakta ve konumunu güçlendirmektedir.

Büyük müşteriler ve gelecek planları

Kaynağa göre, Samsung'un en önemli ve büyük müşterileri arasında Tesla ve Broadcom teknoloji devleri yer alıyor. Söz konusu şirketler, gelişmiş 2 nanometre teknolojisi temelinde üretilecek çiplere olan ihtiyaçlarını karşılamak için kapasiteleri önceden rezerve ettiler.

Bununla birlikte Samsung, altyapıyı daha da genişletmek için kapsamlı çalışmalara başladı. Özellikle şirket, ikinci bir silikon plaka üretim tesisi kurmak amacıyla Güney Kore'den özel ekipmanlar ithal ediyor. Bu ikinci fabrikanın inşaatının bu yılın sonunda başlaması planlanıyor.

Teknolojik süreç ve rekabet avantajı

Taylor'daki yeni fabrika, Samsung için gelecekte 2 nanometrelik teknolojik süreç temelinde mikroçip üretiminin ana merkezi haline gelecek. Seri üretimin başarılı bir şekilde başlatılması, şirketin TSMC ile rekabetteki konumunu önemli ölçüde güçlendirebilir ve hatta bazı büyük müşterileri sipariş dağıtım politikalarını gözden geçirmeye zorlayabilir.

Daha önce yeni teknolojik sürecin verimliliği ve sonuçları temel bir soru işaretiydi. Yılın başında Samsung tarafından üretilen hazır 2 nanometrelik çiplerin verimi yaklaşık yüzde 60 seviyesindeyken, son verilere göre bu oran önemli ölçüde artarak yaklaşık yüzde 80'e ulaştı.

Bu tür teknolojik büyüme ve üretim kapasitelerinin önceden tamamen rezerve edilmesi, Samsung'un yarı iletken pazarındaki konumunun daha da güçleneceğinin bir göstergesidir. Pazar uzmanları, bu fabrikanın tam kapasiteli faaliyetinin gelecekte tüm sektörü etkileyeceğini vurguluyor.

SamsungTSMCYarı İletkenlerTeknolojiTesla
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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