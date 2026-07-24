Belçika Milli Takımı'na yeni teknik direktör: Mark van Bommel "Kırmızı Şeytanlar"ın başına geçti

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu (RBFA), milli takımın yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Bayern Münih efsanesi ve Hollandalı teknik adam Mark van Bommel, "Kırmızı Şeytanlar"ın yeni hocası olarak atandı. Bu atamanın Belçika futbolunda yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

49 yaşındaki teknik adamla yapılan sözleşme 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar geçerli olacak. Mark van Bommel, Dünya Kupası sonrası istifa eden Rudi Garcia'nın yerini aldı. Bilindiği üzere Belçika Milli Takımı, son dünya şampiyonasında çeyrek finalde elenmişti.

Yeni teknik ekip ve yardımcılar

Mark van Bommel, yardımcıları olarak deneyimli isimleri ekibine dahil etti. Teknik kadrosunda bir dönem Chelsea ve Liverpool formaları giyen ünlü kanat oyuncusu Boudewijn Zenden de yer alıyor. Toplam üç yardımcı antrenör, Hollandalı teknik adama takımın şekillendirilmesinde destek verecek.

RBFA Sportif Direktörü Vincent Mannaert, bu atama hakkında konuşurken teknik ekibin uluslararası tecrübesine vurgu yaptı. Mannaert'e göre, Mark van Bommel ve ekibi, kazanan zihniyetleri ile Belçika Milli Takımı'nın potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecek kapasitede.

Mark van Bommel de bu göreve getirilmekten duyduğu gururu gizlemedi. "Belçika Milli Takımı'nı yönetmek benim için büyük bir onur. Bu takımda harika oyuncular ve büyük bir potansiyel var. Disiplinli, hırslı ve en güçlü rakiplerle başa çıkabilecek bir takım kurmak istiyoruz" dedi.

Hollandalı teknik adam görevine 15 Ağustos 2026 itibarıyla resmen başlayacak. O tarihe kadar takımın iç dinamiklerini ve oyuncuların durumunu analiz etmesi bekleniyor. Belçika taraftarları, yeni hocadan "altın jenerasyon" sonrası geçiş sürecini başarıyla tamamlamasını bekliyor.

Bilgi olarak, Mark van Bommel futbolculuk kariyerinde Bayern Münih, Barcelona ve Milan gibi dev kulüplerde forma giydi. Teknik direktörlük kariyerinde ise PSV Eindhoven, Wolfsburg ve Antwerp kulüplerinde tecrübe kazandı. Şimdi ise ilk ciddi sınavını milli takım düzeyinde verecek.