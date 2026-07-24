AMD, 1 GB'dan fazla önbelleğe sahip güçlü EPYC Venice-X işlemcisini hazırlıyor

·35·Teknoloji
AMD, 1 GB'dan fazla önbelleğe sahip güçlü EPYC Venice-X işlemcisini hazırlıyor

Yarı iletken pazarının önde gelen oyuncularından biri olan AMD, sunucu teknolojileri dünyasında gerçek bir devrim yapmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni nesil EPYC Venice-X işlemcisi hakkındaki ilk detayları açıkladı. Bu çipin sadece işlem gücüyle değil, aynı zamanda önbellek kapasitesiyle de sektörde tamamen yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Advancing AI konferansı kapsamında sunulan bilgilere göre, EPYC Venice-X işlemcisinin temel özelliği devasa önbellek kapasitesidir. 3D V-Cache teknolojisi sayesinde yeni çip, 1152 MB (1,1 GB'dan fazla) L3 önbelleğe sahip olacak. Bu değer, AMD tarihindeki sunucu işlemcileri için rekor bir sonuç olup veri işleme hızını benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıyacak.

Zen 6 mimarisi ve yüksek frekans

Yeni işlemci, 5,15 GHz'e kadar çalışma kapasitesine sahip 96 adet Zen 6 çekirdeği üzerine inşa edilmiştir. Çekirdek sayısı bakımından Venice-X'in önceki EPYC Genoa-X modelinden bir farkı olmasa da, frekans hızı açısından büyük bir üstünlüğe sahip olduğu belirtilmelidir. Örneğin, mevcut amiral gemisi EPYC 9684X modeli, aynı çekirdek sayısıyla sadece 3,7 GHz hızında çalışabilmektedir.

ixbt.com'un verilerine göre, yeni cihaz bellek sistemi konusunda da ciddi güncellemeler sunuyor. EPYC Venice-X, 16 kanallı DDR5-8000 belleği ve 12 800 MT/s bant genişliğine sahip yeni MRDIMM modüllerini destekliyor. Maksimum konfigürasyonda bellek bant genişliği saniyede 1,6 TB'a ulaşıyor ki bu, mevcut EPYC Turin neslinden neredeyse üç kat daha yüksektir.

Bilimsel ve mühendislik hesaplamaları için çözüm

Yeni mimariye geçişe rağmen, Venice-X işlemcisi SP7 soketi ile uyumludur. Bu durum, büyük veri merkezlerinin ve sunucu altyapılarının güncellenmesinde esneklik sağlar. AMD, bu ürünü öncelikle yüksek performanslı hesaplama (HPC) odaklı bir çözüm olarak konumlandırıyor.

Devasa önbellek kapasitesi, RAM'e erişim ihtiyacını azaltır. Bu da karmaşık bilimsel araştırmalar, mühendislik projeleri ve derin analitik hesaplamaların tamamlanma süresini önemli ölçüde kısaltır. Ayrıca, AI sistemlerinin eğitimi ve büyük veri tabanlarının yönetilmesinde de bu işlemcinin verimliliği çok yüksek olacaktır.

AMD'nin planına göre, EPYC Venice-X işlemcileri 2027'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Hızla gelişen IT sektörü ve dijitalleşme süreçlerinde, bu tür yüksek teknolojik çözümler gelecekte sunucu kapasitelerinin modernizasyonunda önemli bir rol oynayabilir.

AMDEPYCİşlemciTeknolojiSunucu
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum Göstergeİnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum GöstergeBugün, 02:53Vietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme GetiriliyorVietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme GetiriliyorBugün, 02:23ABD Ordusu Yapay Zeka Yıllık Limitini Bir Ayda TükettiABD Ordusu Yapay Zeka Yıllık Limitini Bir Ayda TükettiBugün, 02:20Google, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattıGoogle, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattıBugün, 01:59Waymo ve Uber Ortaklığı Sona Eriyor: Robotaksi Pazarında Yeni Bir Dönem BaşlıyorWaymo ve Uber Ortaklığı Sona Eriyor: Robotaksi Pazarında Yeni Bir Dönem BaşlıyorBugün, 01:52Oppo K15 satışa çıktı: 8000 mAh batarya ve aktif soğutma sistemine sahip akıllı telefonOppo K15 satışa çıktı: 8000 mAh batarya ve aktif soğutma sistemine sahip akıllı telefonBugün, 01:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim