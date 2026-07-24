AMD, 1 GB'dan fazla önbelleğe sahip güçlü EPYC Venice-X işlemcisini hazırlıyor

Yarı iletken pazarının önde gelen oyuncularından biri olan AMD, sunucu teknolojileri dünyasında gerçek bir devrim yapmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni nesil EPYC Venice-X işlemcisi hakkındaki ilk detayları açıkladı. Bu çipin sadece işlem gücüyle değil, aynı zamanda önbellek kapasitesiyle de sektörde tamamen yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Advancing AI konferansı kapsamında sunulan bilgilere göre, EPYC Venice-X işlemcisinin temel özelliği devasa önbellek kapasitesidir. 3D V-Cache teknolojisi sayesinde yeni çip, 1152 MB (1,1 GB'dan fazla) L3 önbelleğe sahip olacak. Bu değer, AMD tarihindeki sunucu işlemcileri için rekor bir sonuç olup veri işleme hızını benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıyacak.

Zen 6 mimarisi ve yüksek frekans

Yeni işlemci, 5,15 GHz'e kadar çalışma kapasitesine sahip 96 adet Zen 6 çekirdeği üzerine inşa edilmiştir. Çekirdek sayısı bakımından Venice-X'in önceki EPYC Genoa-X modelinden bir farkı olmasa da, frekans hızı açısından büyük bir üstünlüğe sahip olduğu belirtilmelidir. Örneğin, mevcut amiral gemisi EPYC 9684X modeli, aynı çekirdek sayısıyla sadece 3,7 GHz hızında çalışabilmektedir.

ixbt.com'un verilerine göre, yeni cihaz bellek sistemi konusunda da ciddi güncellemeler sunuyor. EPYC Venice-X, 16 kanallı DDR5-8000 belleği ve 12 800 MT/s bant genişliğine sahip yeni MRDIMM modüllerini destekliyor. Maksimum konfigürasyonda bellek bant genişliği saniyede 1,6 TB'a ulaşıyor ki bu, mevcut EPYC Turin neslinden neredeyse üç kat daha yüksektir.

Bilimsel ve mühendislik hesaplamaları için çözüm

Yeni mimariye geçişe rağmen, Venice-X işlemcisi SP7 soketi ile uyumludur. Bu durum, büyük veri merkezlerinin ve sunucu altyapılarının güncellenmesinde esneklik sağlar. AMD, bu ürünü öncelikle yüksek performanslı hesaplama (HPC) odaklı bir çözüm olarak konumlandırıyor.

Devasa önbellek kapasitesi, RAM'e erişim ihtiyacını azaltır. Bu da karmaşık bilimsel araştırmalar, mühendislik projeleri ve derin analitik hesaplamaların tamamlanma süresini önemli ölçüde kısaltır. Ayrıca, AI sistemlerinin eğitimi ve büyük veri tabanlarının yönetilmesinde de bu işlemcinin verimliliği çok yüksek olacaktır.

AMD'nin planına göre, EPYC Venice-X işlemcileri 2027'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Hızla gelişen IT sektörü ve dijitalleşme süreçlerinde, bu tür yüksek teknolojik çözümler gelecekte sunucu kapasitelerinin modernizasyonunda önemli bir rol oynayabilir.