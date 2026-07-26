Al-Nassr Krizin Eşiğinde: Cristiano Ronaldo Takımdan Ayrılacak mı?

·151·Spor
Al-Nassr Krizin Eşiğinde: Cristiano Ronaldo Takımdan Ayrılacak mı?

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, modern tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşıyor. Mali sorunların girdabındaki kulübün geleceğinin ve tüm sportif projenin tehlikeye girebileceği yönünde haberler yayılıyor. Yüksek borçlar ve yeni transferlerin yapılmasındaki zorluklar fonunda takımın lideri Cristiano Ronaldo'nun adı yine dikkatlerin merkezine yerleşti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu sefer konu Portekizli yıldızın golleri veya rekorları değil, çok daha ciddi bir mesele — kulüpteki geleceği. Goal.com'un ve diğer uluslararası kaynakların aktardığına göre, Al-Nassr yönetimi önünde en zorlu seçimi buluyor: Efsanevi forvetle yolları ayırma zamanı gelmedi mi?

Mali Yıkım ve 800 Milyon Riyal Borç

Cristiano Ronaldo şüphesiz Suudi Pro Ligi'nin itibarını dünya çapında yükseltti ve Al-Nassr markasının pazarlama değerini görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Ancak onun takımda varlığı, kulüp tarihinin en pahalı projesiyle paralel olarak ilerliyor. Şu anda kulübün borçlarının 800 milyon riyale (yaklaşık 213 milyon dolar) ulaştığı belirtiliyor, bu da durumu tam anlamıyla felaket seviyesine getirmiş durumda.

Portekizli yıldızın devasa maaşı ve sözleşmesinde belirtilen ek ayrıcalıklar kulüp bütçesine çok ağır bir yük bindiriyor. Tam da bu mali baskı yüzünden Al-Nassr sadece yeni futbolcuları transfer etmekte değil, kadrodaki mevcut oyuncularla sözleşme yenilemekte de büyük engellerle karşılaşıyor.

Yıldızlı Projenin Geleceği Soru İşareti Altında

Futbol dünyasındaki deneyimler gösteriyor ki uzun vadeli başarı sadece tek bir yıldıza değil, birbirine bağlı bir sisteme — futbolculara, teknik direktöre ve istikrarlı bir yönetime dayanır. Al-Nassr ise şu anda bu dengeyi kaybetmiş görünüyor. Kulüp yönetiminin bu denli büyük harcamalarla projeyi ne kadar süre devam ettirebileceği henüz bilinmiyor.

Özbekistanlı futbol severler için de bu konu oldukça ilgi çekici, çünkü Suudi Arabistan ligi bölgemizde en çok takip edilen liglerden biri haline geldi. Eğer Al-Nassr mali politikasını gözden geçirmezse, sadece Cristiano Ronaldo'nun değil, diğer yabancı futbolcuların da takımdan ayrılma ihtimali yüksek.

Sonuç olarak söylemek gerekirse, Cristiano Ronaldo Al-Nassr için sadece bir futbolcu değil, küresel bir markanın sembolüdür. Ancak kulübün mali olarak hayatta kalması meselesi masadayken, böylesine büyük bir yıldızla bile yolları ayırmak mantıklı bir adım gibi görünebilir. Önümüzdeki aylarda kulübün gelecekteki stratejisinin ne olacağı netleşecek.

Al-NassrCristiano RonaldoSuudi ArabistanFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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