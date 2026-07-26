Grafen Yerine Geçen Yeni Malzeme: Bilim İnsanlarından MXene Sınıfında Devrimci Keşif

·35·Teknoloji
Grafen Yerine Geçen Yeni Malzeme: Bilim İnsanlarından MXene Sınıfında Devrimci Keşif

Malzeme bilimi alanında uzun süredir beklenen teknolojik bir dönüm noktası gerçekleşti. Çin Bilimler Akademisi Ningbo Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Enstitüsü ile Zhejiang Üniversitesi araştırmacıları, dünyada ilk kez lantanitli iki boyutlu bir MXene malzemesi yaratmayı başardılar. Nature dergisinde yayımlanan bu keşfin, modern elektronik ve hesaplama teknolojilerinin geleceğini tamamen değiştirmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Grafen, bir atom kalınlığındaki karbon katmanından oluşurken, MXene de tıpkı onun gibi ultra ince, ancak yapısında geçiş metalleri (titanyum, vanadyum, niyobyum vb.) ile karbon veya azot barındıran katmanlardır. Bilim insanlarının temel başarısı, MXene sınıfında daha önce bir arada bulunmayan iki özelliği —yarı iletkenlik ve ferromanyetizmayı— ilk kez tek bir malzemede birleştirmeyi başarmış olmalarıdır.

Şu ana kadar bilinen MXene malzemelerinin çoğu yüksek elektrik iletkenliğine sahip olsa da, hem elektrik hem de manyetik özelliklerin aynı anda kontrol edilmesini gerektiren cihazlar için uygun değildi. ixbt.com'un bilgisine göre yeni keşif tam olarak bu kısıtlamayı ortadan kaldırarak elektron akışını ve bunların manyetik durumunu aynı anda kontrol etme imkânı tanıyor.

“Kimyasal Makas” Teknolojisi ve Sentez Süreci

Bu sonuca ulaşmak için araştırmacılar “kimyasal makas” adı verilen yeni bir sentez yöntemi geliştirdiler. Bu yaklaşım, kristal yapısını atom seviyesinde “kesmeyi”, yani ayrı atom katmanlarını seçerek kaldırmayı, değiştirmeyi veya yeniden konumlandırmayı mümkün kılıyor. Sonuç olarak bilim insanları malzemeyi tıpkı bir yapboz gibi birleştirerek ona önceden belirlenmiş özellikleri verebiliyorlar.

Süreç iki aşamadan oluşuyor; ilk olarak lantanitler grubundaki metal, bir halojenür ile reaksiyona giriyor. Ardından yüksek sıcaklıkta bu bileşik grafit ile etkileşime girerek metal, karbon ve halojen atomlarının sırayla yer aldığı yeni katmanlı bir yapı oluşturuyor. Testler, malzemenin kararlı ferromanyetik özelliklerini tam olarak doğruladı.

Spintronik ve Geleceğin Cihazları

Yeni malzemenin yaratılması özellikle spintronik yönelimi için son derece önemlidir. Geleneksel mikro elektronikten farklı olarak spintronik, elektronun yalnızca yükünü değil, aynı zamanda spinini (manyetik momentini) de kullanır. Bu da cihazların daha hızlı, daha kompakt ve enerji tasarruflu olmasına hizmet eder.

Bilim insanlarının fikrine göre bu yeni MXene malzemesi aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:

  • Yüksek verimliliğe sahip mantıksal işlemciler;
  • Yüksek frekanslı iletişim sistemleri ve 6G teknolojileri;
  • Yeni nesil hafıza elemanları ve manyetik sensörler;
  • Kuantum bilgisayarları için bileşenler.

Araştırmanın yazarları “kimyasal makas” yönteminin evrensel olduğunu ve gelecekte bu sayede optik, manyetik ve elektriksel özellikleri önceden programlanmış yepyeni bir malzemeler ailesi yaratmanın mümkün olduğunu vurgulamaktadır. Özbekistan gibi teknolojik modernizasyona çabalayan ülkeler için bu tür temel keşifler, gelecekte yarı iletkenler endüstrisinde yeni standartlar belirlemesi bakımından önem taşımaktadır.

TeknolojiMXeneYarı iletkenSpintronikBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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