Muhammed Salah Türkiye'ye transfer olmaya yakın: Beşiktaş yıldız oyuncuya dev maaş teklif etti

·96·Spor
Muhammed Salah Türkiye'ye transfer olmaya yakın: Beşiktaş yıldız oyuncuya dev maaş teklif etti

Liverpool takımının yaşayan efsanesi Muhammed Salah'ın kariyerinde keskin bir viraj alarak Trendyol Süper Lig'e transfer olması bekleniyor. Mısırlı forvetin Merseyside kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna yaklaşırken, İstanbul temsilcisi Beşiktaş oyuncuyu kadrosuna katmak için yürütülen görüşmelerde önemli bir mesafe kaydetti. Bu haberi Goal.com duyurdu .

Fotomaç'ın geçtiği bilgilere göre, Türk devi Salah için finansal açıdan oldukça cazip bir teklif hazırladı. Beşiktaş yönetimi, 32 yaşındaki hücum oyuncusuna yıllık 12,5 milyon euro maaş ödemeye hazır olduğunu belirtti. Bu rakam, Türkiye ligi tarihinin en yüksek maaşlarından biri olabilir.

Görüşmelerde kilit dönemeç

Aktarılan bilgilere göre, Beşiktaş yöneticileri ile oyuncunun menajeri Ramy Abbas arasında gerçekleştirilen son toplantıda taraflar ortak bir noktada buluştu. Daha önce maddi talepler nedeniyle sekteye uğrayan diyalog şimdi son aşamaya geldi. Menajerlik komisyonuyla ilgili sorunların da olumlu şekilde çözüldüğü ifade ediliyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bu transferi bizzat kendi kontrolüne aldı. Kulüp başkanı basına verdiği demeçte müzakerelerin detaylarını paylaştı: "Uzun süredir Muhammed Salah ve temsilcileriyle iletişim halindeyiz. Futbolcunun tüm taleplerini inceleyip son resmi teklifimizi gönderdik. Artık karar verme sırası oyuncunun kendisinde."

Kulüp yönetimi bu transferi sadece sportif başarılar açısından değil, pazarlama yönünden de öncelikli bir hedef olarak görüyor. Görüşmeler sırasında takımın taktik dizilişi ve Salah'ın kulübün ticari projelerindeki rolü de ayrıntılı şekilde ele alındı. Beşiktaş altyapısı ve tesisleri bu seviyedeki bir yıldızı ağırlamaya tamamen hazır duruma getirildi.

Liverpool taraftarları için bu haber sürpriz olabilir ancak Muhammed Salah'ın takımdan serbest oyuncu statüsünde ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, son yıllarda Türk futbolunda ses getiren en büyük olaylardan biri olacak. Mısırlı yıldızın gelişi Süper Lig'in marka değerini ve yayın gelirlerinin cazibesini şüphesiz yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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