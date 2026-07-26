Jose Mourinho ile çalışmak nasıl? Borja Mayoral teknik direktörün beklenmedik yönlerini açıkladı

·42·Spor
Jose Mourinho ile çalışmak nasıl? Borja Mayoral teknik direktörün beklenmedik yönlerini açıkladı

Futbol dünyasında “Özel İnsan” (The Special One) lakabıyla tanınan Jose Mourinho, her zaman karmaşık karakteri ve galibiyet için her şeyi göze almasıyla öne çıkmıştır. Real Madrid altyapısından yetişen ve şu anda Getafe forması giyen forvet Borja Mayoral, MARCA gazetesine verdiği röportajda Portekizli teknik adamla geçirdiği dönemi anlattı. Roma'da Mourinho ile birlikte çalışan hücum oyuncusu, hocanın sadece olumlu yönlerini değil, soyunma odasındaki sert kişiliğine de değindi. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Mayoral'in ifadelerine göre, Mourinho'nun antrenman süreçleri kendine has özellikleri sayesinde diğer teknik direktörlerden ayrılıyor. Her ne kadar forvet oyuncusu Roma'da sürekli olarak ilk 11'de sahaya çıkmamış olsa da, günlük çalışma temposundan büyük keyif aldığını vurguladı. Antrenmanlar genellikle kısa — 45 dakikadan bir saate kadar sürüyordu, ancak son derece yüksek tempoda ve sürekli top kontrolüne dayalıydı.

Yenilgiyi kabullenememek ve soyunma odasındaki gerilim

Mourinho'nun başarılarının arkasında yenilgiye karşı uzlaşmaz tavrı yatmaktadır. Goal.com'un haberine göre, tam da bu özellik takım içindeki atmosferi olumsuz etkileyebilmektedir. Mayoral, teknik direktörün yenilgi sonrası davranışlarından bahsederken, soyunma odasındaki bazı sözlerinin futbolcuları derinden yaraladığını gizlemedi.

“Hoşuma gitmeyen tek yönü yenilgiyi kabul edememesiydi. Maç kaybedildiğinde soyunma odasında aşağılayıcı sözler sarf edերdi. Bu sadece bana değil, diğer takım arkadaşlarıma da yönelikti. Aşırı rekabetçi bir insan olduğunu anlıyorum, duygusal anlarda her şey söylenebilir ama insana duyulan saygı her zaman her şeyin üstünde olmalıdır” diyor İspanyol forvet.

Buna rağmen Mourinho, öğrencileriyle yakın ilişki kurmayı da biliyor. Mayoral'in söylediğine göre, “Özel İnsan” Real Madrid geçmişine sahip futbolcularla sık sık iletişim kurarak onların kariyerine değer verdiğini ifade ediyordu. Forvet oyuncusu, teknik direktörün basın toplantılarında kendisi hakkında sıcak sözler sarf etmesini ve emeğini takdir etmesini minnetle hatırlıyor.

Mourinho'nun mirası ve bugünkü durumu

Jose Mourinho kariyeri boyunca iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, İspanya, İngiltere, İtalya ve Portekiz liglerinde zaferler elde etmiştir. Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanması kulüp tarihinin en önemli sayfalarından biri olarak kaldı. Şu anda Türkiye'nin Fenerbahçe kulübünü çalıştıran deneyimli teknik adam, keskin açıklamaları ve galibiyete olan sonsuz açlığıyla hâlâ ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Jose Mourinho'nun tarzı futbol severler tarafından da yakından bilinmektedir. Çalıştırdığı takımlar, özellikle Real Madrid ve Chelsea gibi kulüpler büyük bir taraftar kitlesine sahiptir. Mayoral'in bu itirafları, modern futbolun en büyük teknik direktörlerinden birinin takımı nasıl yönettiğini ve karakterindeki çelişkili yönleri bir kez daha gözler önüne serdi.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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