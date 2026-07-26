Guskov'dan Maç Sonrası Açıklama: «Özbekistan Kaptanı Asla Pes Etmez»

Bogdan Guskov kariyerinin en büyük maçlarından birinde eski UFC şampiyonu Magomed Ankalaev'e mağlup oldu. Ancak Abu Dabi'deki yenilgiden kısa süre sonra Özbekistanlı dövüşçü taraftarlarına kısa ama net bir mesaj gönderdi.

«Özbekistan kaptanı asla pes etmez»

Guskov, sosyal medyada maçın sonucunu hiçbir mazeret veya uzun açıklamalar olmaksızın kabul etti. Yenilgiye rağmen kafese tekrar döneceğini vurguladı.

«Arkadaşlar, hepinize selam. Bugün olanlar oldu. Ancak bir şeyi kesin olarak söylüyorum — “Özbekistan Kaptanı” asla pes etmez. Görüşmek üzere.»

Dövüşçünün bu sözleri, mağlubiyetten sonra bile hedeflerinden vazgeçmeyeceğini gösterdi. Guskov'un mesajında bir sonraki rakibi veya kafese dönüş tarihi belirtilmedi.

Ankalaev maçı son rauntta bitirdi

UFC Fight Night turnuvası 25 Temmuz'da Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirildi. Hafif ağır siklet ana maçında Guskov, sıralamanın zirvesindeki eski şampiyon Magomed Ankalaev ile karşı karşıya geldi.

Ankalaev beşinci rauntta rakibini yere serdi ve bir dizi yumruk attı. Hakem 2 dakika 41 saniyede maçı durdurdu ve Rus dövüşçünün teknik nakavtla kazandığını ilan etti.

Guskov büyük maçı kısa sürede kabul etmişti

Özbekistanlı sporcu başlangıçta bu turnuvada Ankalaev ile dövüşmeyecekti. Eski şampiyonun planlanan rakibi Khalil Rountree sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilince, Guskov onun yerini aldı.

Teklifi maçtan yalnızca iki hafta önce kabul etti. Böylece Guskov, kariyerinde ilk kez bir UFC turnuvasının ana maçında yer alarak sikletin 1 numaralı sporcusuna karşı beş rauntluk bir mücadele sergiledi. UFC, maç öncesinde onu Özbekistan'ın sıralamadaki en yüksek temsilcisi olarak tanıtmıştı.

Kısa hazırlık süreci, beş rauntluk format ve eski bir şampiyon — Guskov bir gecede kariyerinin en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya kaldı.

Galibiyet serisi sona erdi

Ankalaev karşısındaki yenilginin ardından Bogdan Guskov'un profesyonel MMA'daki istatistikleri 18 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik oldu. UFC'deki bilançosu ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik şeklinde şekillendi.

Guskov'un 18 profesyonel galibiyetinin tamamı erken bitirilerle geldi:

15 nakavt;

3 pes ettirme veya boğma tekniği;

13 birinci raunt galibiyeti.

Bu rakamlar onu hafif ağır sikletin en tehlikeli bitiricilerinden biri olarak tutmaya devam ediyor.

Guskov'u şimdi ne bekliyor?

Ankalaev'e karşı alınan mağlubiyet, Guskov'un şampiyonluk yolundaki hızlı yükselişini yavaşlattı. Ancak kısa sürede kabul edilen bir maçta sikletin bir numarasına karşı beşinci raundun sonuna kadar dayanması, sıralamadaki yerini tamamen kaybetmeyebileceğini gösteriyor.

Bir sonraki rakibi henüz bilinmiyor. En mantıklı senaryo, Guskov'un sıralamada kendine yakın dövüşçülerden biriyle kafese dönmesi ve galibiyet yoluna tekrar girmeye çalışmasıdır.

Abu Dabi'de zafer gelmedi ancak Guskov'un mesajı net: Bu hikaye burada bitmedi. «Görüşmek üzere» sözleri şimdiden bir sonraki maçına kadar verdiği bir söz haline geldi.