7:0 ve şampiyonluk: Özbekistanlı kızlar CAFA'yı fethetti

Özbekistan U-20 Kadın Millî Takımı, Tacikistan'daki CAFA Şampiyonası'nı gerçek bir futbol bayramıyla tamamladı. Viktoriya Sirota'nın öğrencileri, kritik karşılaşmada ev sahibi ekibin ağlarına karşılıksız yedi gol bırakarak Orta Asyabölgesinin en güçlü takımı oldu.

Üç maçta toplanan 7 puan ve son turdaki farklı galibiyet, Özbekistan'a CAFA U-20 Women's Championship 2026 kupasını getirdi.

Şampiyonluk için sadece galibiyet gerekiyordu

21-25 Temmuz tarihlerinde Tacikistan'ın Hisor şehrinde düzenlenen turnuvaya Özbekistan, Tacikistan, İran ve Kırgızistan U-20 kadın takımları katıldı. Tek devreli lig usulüyle düzenlenen turnuvada her millî takım üçer maç oynadı.

Son tur öncesinde şampiyonluğun düğümü çözülmemişti. Bu nedenle Tacikistan ile oynanan müsabaka sadece sıradan bir maç değil, turnuvanın kaderini belirleyen bir final niteliği kazandı.

Özbekistanlı futbolcular baskıya dayanmakla kalmayıp sahada rakibe neredeyse hiç şans tanımadı.

Yedi gol, kaleyi gole kapatma ve şampiyonluk — millî takım kritik maçta en iyi performansını sergiledi.

Alixanova'nın dublesi üstünlüğü perçinledi

Karşılaşmada perde 21. dakikada açıldı. Nargiza Mamataliyeva rakip fileleri havalandırarak Özbekistan'ı öne geçirdi.

Çok geçmeden Şahzoda Alixanova sahneye çıktı. 32 ve 37. dakikalarda üst üste iki gol atan futbolcu, takımın üstünlüğünü daha da artırdı.

39. dakikada kaptan Şahnoza Dekanboyeva da adını skorbora yazdırdı. Böylece Özbekistan henüz ilk yarıda 4:0 öne geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

İkinci yarıda da ataklar durmadı

Büyük üstünlüğe rağmen Viktoriya Sirota'nın öğrencileri devre arasından sonra vites düşürmedi.

42. dakikada köşe vuruşunun ardından Sevinç Gulamova beşinci golü kaydetti. 52. dakikada Yodgora Yusupova penaltıyı gole çevirerek skoru 6:0 yaptı.

Maçın skorunu belirleyen son gol ise 78. dakikada Mariya Dahova'dan geldi — 7:0.

Goller:

Nargiza Mamataliyeva — 21. dakika;

Şahzoda Alixanova — 32. ve 37. dakikalar;

Şahnoza Dekanboyeva — 39. dakika;

Sevinç Gulamova — 42. dakika;

Yodgora Yusupova — 52. dakika (penaltıdan);

Mariya Dahova — 78. dakika.

Üç maçta 7 puan ve hak edilmiş bir şampiyonluk

Özbekistan U-20 Kadın Takımı, turnuvayı yenilgisiz tamamlayarak üç maçta 7 puan topladı. Bu sonuç, takıma puan tablosunda zirveyi ve CAFA şampiyonluğunu getirdi.

Farklı galibiyetin en önemli yönü, gollerin tek bir oyuncuya değil farklı altı futbolcuya ait olmasıydı. Bu durum takımın hücumda tek bir isme bağımlı olmadığını ve tehlikenin sahanın her yerinden geldiğini gösterdi.

Özellikle kritik karşılaşmada:

kaptan sorumluluğunu golle yerine getirdi;

duran toplar verimli kullanıldı;

penaltı atışı güvenle gole çevrildi;

savunma hiç gol izni vermedi.

Bu galibiyet sadece bir kupadan ibaret değil

CAFA'daki şampiyonluk genç futbolculara uluslararası deneyim kazandırırken, baskı altında oynamayı ve kritik maçlarda sorumluluk almayı öğretti.

Artık temel görev bu başarıyı kıtasal organizasyonlarda da sürdürmek olacak. Çünkü altyapı futbolunda kupa önemlidir, ancak bundan daha önemlisi A millî takım için yeni bir jenerasyon hazırlamaktır.

Özbekistanlı kızlar Tacikistan'dan sadece şampiyon olarak dönmedi. Rakip kaleye yolladıkları yedi golle bölgenin en iyisi olduklarını açıkça kanıtladılar.