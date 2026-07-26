7:0 ve şampiyonluk: Özbekistanlı kızlar CAFA'yı fethetti

·69·Spor
7:0 ve şampiyonluk: Özbekistanlı kızlar CAFA'yı fethetti

Özbekistan U-20 Kadın Millî Takımı, Tacikistan'daki CAFA Şampiyonası'nı gerçek bir futbol bayramıyla tamamladı. Viktoriya Sirota'nın öğrencileri, kritik karşılaşmada ev sahibi ekibin ağlarına karşılıksız yedi gol bırakarak Orta Asyabölgesinin en güçlü takımı oldu.

Üç maçta toplanan 7 puan ve son turdaki farklı galibiyet, Özbekistan'a CAFA U-20 Women's Championship 2026 kupasını getirdi.

Şampiyonluk için sadece galibiyet gerekiyordu

21-25 Temmuz tarihlerinde Tacikistan'ın Hisor şehrinde düzenlenen turnuvaya Özbekistan, Tacikistan, İran ve Kırgızistan U-20 kadın takımları katıldı. Tek devreli lig usulüyle düzenlenen turnuvada her millî takım üçer maç oynadı.

Son tur öncesinde şampiyonluğun düğümü çözülmemişti. Bu nedenle Tacikistan ile oynanan müsabaka sadece sıradan bir maç değil, turnuvanın kaderini belirleyen bir final niteliği kazandı.

Özbekistanlı futbolcular baskıya dayanmakla kalmayıp sahada rakibe neredeyse hiç şans tanımadı.

Yedi gol, kaleyi gole kapatma ve şampiyonluk — millî takım kritik maçta en iyi performansını sergiledi.

Alixanova'nın dublesi üstünlüğü perçinledi

Karşılaşmada perde 21. dakikada açıldı. Nargiza Mamataliyeva rakip fileleri havalandırarak Özbekistan'ı öne geçirdi.

Çok geçmeden Şahzoda Alixanova sahneye çıktı. 32 ve 37. dakikalarda üst üste iki gol atan futbolcu, takımın üstünlüğünü daha da artırdı.

39. dakikada kaptan Şahnoza Dekanboyeva da adını skorbora yazdırdı. Böylece Özbekistan henüz ilk yarıda 4:0 öne geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

İkinci yarıda da ataklar durmadı

Büyük üstünlüğe rağmen Viktoriya Sirota'nın öğrencileri devre arasından sonra vites düşürmedi.

42. dakikada köşe vuruşunun ardından Sevinç Gulamova beşinci golü kaydetti. 52. dakikada Yodgora Yusupova penaltıyı gole çevirerek skoru 6:0 yaptı.

Maçın skorunu belirleyen son gol ise 78. dakikada Mariya Dahova'dan geldi — 7:0.

Goller:

  • Nargiza Mamataliyeva — 21. dakika;

  • Şahzoda Alixanova — 32. ve 37. dakikalar;

  • Şahnoza Dekanboyeva — 39. dakika;

  • Sevinç Gulamova — 42. dakika;

  • Yodgora Yusupova — 52. dakika (penaltıdan);

  • Mariya Dahova — 78. dakika.

Üç maçta 7 puan ve hak edilmiş bir şampiyonluk

Özbekistan U-20 Kadın Takımı, turnuvayı yenilgisiz tamamlayarak üç maçta 7 puan topladı. Bu sonuç, takıma puan tablosunda zirveyi ve CAFA şampiyonluğunu getirdi.

Farklı galibiyetin en önemli yönü, gollerin tek bir oyuncuya değil farklı altı futbolcuya ait olmasıydı. Bu durum takımın hücumda tek bir isme bağımlı olmadığını ve tehlikenin sahanın her yerinden geldiğini gösterdi.

Özellikle kritik karşılaşmada:

  • kaptan sorumluluğunu golle yerine getirdi;

  • duran toplar verimli kullanıldı;

  • penaltı atışı güvenle gole çevrildi;

  • savunma hiç gol izni vermedi.

Bu galibiyet sadece bir kupadan ibaret değil

CAFA'daki şampiyonluk genç futbolculara uluslararası deneyim kazandırırken, baskı altında oynamayı ve kritik maçlarda sorumluluk almayı öğretti.

Artık temel görev bu başarıyı kıtasal organizasyonlarda da sürdürmek olacak. Çünkü altyapı futbolunda kupa önemlidir, ancak bundan daha önemlisi A millî takım için yeni bir jenerasyon hazırlamaktır.

Özbekistanlı kızlar Tacikistan'dan sadece şampiyon olarak dönmedi. Rakip kaleye yolladıkları yedi golle bölgenin en iyisi olduklarını açıkça kanıtladılar.

ÖzbekistanTacikistanİranKırgızistanHisar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Emiliano Martinez transferi: Luciano Spalletti'den çarpıcı açıklamaEmiliano Martinez transferi: Luciano Spalletti'den çarpıcı açıklamaBugün, 03:15Barcelona Kaleci Bölgesindeki Sorunları ÇözdüBarcelona Kaleci Bölgesindeki Sorunları ÇözdüBugün, 02:51Liverpool, Bradley Barcola'yı transfer etmek için çalışıyorLiverpool, Bradley Barcola'yı transfer etmek için çalışıyorBugün, 02:37Douglas Costa, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynaması hakkında konuştuDouglas Costa, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynaması hakkında konuştuBugün, 02:36Barcelona kadroyu boşaltıyor: Deco beş önemli anlaşmayı tamamladıBarcelona kadroyu boşaltıyor: Deco beş önemli anlaşmayı tamamladıBugün, 02:16Yaz transfer dönemi: Real Madrid, Juventus ve diğer kulüplerin planlarıYaz transfer dönemi: Real Madrid, Juventus ve diğer kulüplerin planlarıBugün, 02:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı