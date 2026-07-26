Eddie Howe, Bruno Guimaraes transferi hakkındaki endişelerini açıkladı

·45·Spor
Eddie Howe, Bruno Guimaraes transferi hakkındaki endişelerini açıkladı

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, takım kaptanı ve yıldız orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'in geleceği hakkındaki belirsizlikler konusunda ilk kez açıkça konuştu. Son haftalarda Brezilyalı futbolcunun Londra ekibi Arsenal'e transfer olacağına dair haberlerin çoğaldığı bir dönemde, teknik adamın bu açıklaması taraftarların ve uzmanların dikkatini çekti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sky Sports'a verdiği röportajda Eddie Howe, futbolcunun kulüpte kalacağı ya da ayrılacağı konusunda net bir garanti veremeyeceğini kabul etti. Onun sözlerine göre, transfer müzakereleri teknik direktörün doğrudan kontrolü dışında ilerliyor. Bu durum, Newcastle United taraftarları için endişe verici bir sinyal olup, takımın ana yıldızlarından biriyle yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Arsenal'in ilgisi ve transfer zorlukları

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Bruno Guimaraes'i öncelikli hedef olarak belirledi. Ancak bonservis bedeli konusundaki anlaşmazlıklar şimdilik anlaşmanın resmiyete dökülmesine engel oluyor. Newcastle United lider oyuncusunu ucuza bırakmak istemiyor, bu da müzakereleri oldukça karmaşık hale getiriyor.

Eddie Howe, futbolcu ile kişisel ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurguladı. "Biz Bruno ile Dünya Kupası'ndan önce de sonra da çok konuştuk. O sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir insan. Konuşmalarımız kişisel kalacak, ancak geleceği hakkında herkes tahmin yürütebilir" diye ekledi teknik direktör.

Newcastle için sancılı kayıplar

Mevcut transfer dönemi Newcastle United için beklentilerden çok daha zor geçiyor. Takım halihazırda önemli oyuncularının bir kısmını kaybetti. Özellikle Sandro Tonali Tottenham'a, Anthony Gordon ise Barcelona kulübüne transfer oldu. Daha önce Alexander Isak'ın Liverpool'un yolunu tutması da takımın potansiyeline ciddi bir darbe vurmuştu.

"En iyi oyuncularımızı kaybetmek istemiyoruz, bu net bir gerçek. İki temel futbolcudan ayrılmak bizim için çok sancılı oldu. Bu yaz benim için teknik direktörlük kariyerimdeki en zor dönemlerden biri olarak kalmaya devam ediyor" diyerek hoşnutsuzluğunu gizlemedi Eddie Howe. Teknik adam, takımı yeni sezona hazırlamak ve kadroyu ideal seviyeye getirmek için tüm gücünü sarf ettiğini belirtti.

İngiltere Premier Lig'in yeni sezonunun başlamasına az bir zaman kala, Bruno Guimaraes çevresindeki olayların gelişimi Newcastle United'ın gelecek sonuçlarını doğrudan etkileyecektir şüphesiz. Eğer Arsenal transferi tamamlarsa, "Saksağanlar" orta saha hatlarını tamamen yeniden kurmak zorunda kalacaklar.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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