United Airlines, Daha Önce Reddedilen Boeing 777-9 Uçaklarını Satın Alabilir

·49·Teknoloji
United Airlines, Daha Önce Reddedilen Boeing 777-9 Uçaklarını Satın Alabilir

ABD'nin büyük havayolu şirketlerinden biri olan United Airlines, Boeing tarafından üretilen ancak uzun süredir depolarda kalan yaklaşık 20 adet Boeing 777-9 uçağını satın alma olasılığını değerlendiriyor. AviaNews'in sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bu uçaklar başlangıçta Emirates havayolu şirketi için tasarlanmıştı, ancak Dubai devi bunları teslim almayı reddetti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu durum, 2019-2021 yılları arasında, yani Boeing 777X programı henüz tam sertifikasyon almadan önce üretilen ilk partiyi ilgilendiriyor. Sertifikasyon sürecinin yıllarca sürmesi nedeniyle bu hava araçları hizmete alınamadı ve birkaç yıl boyunca özel alanlarda muhafaza edildi. Tamamen bu faktör, teknik durumları ve ekonomik verimlilikleri konusunda soru işaretleri doğurdu.

Emirates Bu Uçaklardan Neden Vazgeçmişti?

Emirates Havayolu Şirketi Başkanı Tim Clark, bu uçakların teslim alınmama sebeplerini açıkça açıklamıştı. Ona göre, ilk üretilen örnekleri son seri konfigürasyona getirmek için çok büyük hacimli modernizasyon çalışmaları gerekecektir. Bu ise sadece zaman değil, aynı zamanda devasa finansal maliyetler anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra Clark, uzun süreli depolama koşullarının uçakların genel işletme ömrünü olumsuz etkilediğini vurgulamıştı. Emirates yöneticisi, iğneleyici çıkışlarıyla da hatırlarda kalmıştı. Bir defasında bu uçakların artık sadece Heinz şirketi için "fasulye konservesi kutusu yapmaya" yarayabileceğini söyleyerek projecinin gecikmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

Boeing ve United Airlines İçin Stratejik Önem

Eğer müzakereler başarıyla sonuçlanırsa, United Airlines ABD'deki ilk Boeing 777-9 modeli operatörü haline gelebilir. Bu, havayolu şirketi için filoyu yenileme ve yolcu kapasitesini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Boeing için ise bu anlaşma, depolarda kalan ve büyük maliyetler talep eden "sorunlu" uçaklar meselesini çözme fırsatıdır.

Şimdilik ne Boeing ne de United Airlines yetkilileri bu bilgiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Sektör uzmanlarına göre, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Boeing bu uçakları önemli indirimlerle sunmak veya modernizasyon maliyetlerinin bir kısmını üstlenmek zorunda kalacaktır.

Özbekistan havacılık pazarı için de Boeing 777 serisi yabancı değil. Milli havayolu şirketimizin filosunda bu tür uçaklar yer almakta olup, uzun mesafeli seferlerde yüksek verimlilik göstermektedirler. Boeing 777X ailesinin geleceği ise tüm dünya havacılık endüstrisi, dahil olmak üzere bölgemizdeki büyük transit taşıyıcılar için de odak noktası olmaya devam etmektedir.

BoeingUnited AirlinesEmiratesHavacılıkTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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