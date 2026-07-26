Arda Güler'den Jose Mourinho Açıklaması: «Bu — Büyük Bir Fırsat»

Real Madrid'de Jose Mourinho yönetiminde yeni bir dönem başlarken, Arda Güler ilk izlenimlerini paylaştı. Türk orta saha oyuncusu Portekizli çalıştırıcıyı «efsane» olarak nitelendirdi, ancak sözlerinde hayranlığın ötesinde önemli bir sinyal de var: Yeni sezonda kadroda yer bulabilmek için her talebi hızlıca benimsemek gerekiyor.

«Mourinho ile çalışmak — harika bir fırsat»

Arda Güler, sezon öncesi kampındaki ilk antrenmanlarının ardından RM Play'e röportaj verdi. Yeni teknik direktör ve ekibiyle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

«Mourinho gibi bir efsane ile çalışmak benim için büyük bir fırsat. O ve ekibi her şeyi çok net bir şekilde anlatıyor. Saha dışında da oldukça samimi insanlar.»

Güler, teknik heyetin futbolculardan ne beklediğini anlaşılır bir şekilde aktardığını vurguladı. Bu durum, yeni taktik sisteme daha hızlı adapte olmak açısından büyük önem taşıyor.

Şu anki temel görev nedir?

Türk futbolcu, sezon öncesi hazırlıkların ilk etapta fiziksel durumu yeniden kazanmaya odaklandığını söyledi. Ancak sadece yüklemeleri yapmanın yeterli olmadığını da vurguladı.

«Bu dönemde en önemlisi — fiziksel durum üzerinde çalışmak. Aynı zamanda Mourinho'nun bizden ne talep ettiğini dinlemek ve öğrenmek gerekiyor.»

Bu sözler, Real Madrid'deki rekabetin artık sadece teknik beceriyle çözülemeyeceğini gösteriyor. Futbolcuların yeni teknik direktörün taktik talimatlarına, disiplin kurallarına ve oyun temposuna da hızlıca uyum sağlaması gerekiyor.

Güler kampa diğerlerinden daha geç katıldı

Real Madrid'in sezon öncesi hazırlıkları 13 Temmuz'da başladı. Ancak 2026 Dünya Kupası'nda yer alan Güler, tatilinin ardından 20 Temmuz'da takımın kampına döndü.

Sağlık kontrolünden geçen futbolcu, aynı gün Mourinho yönetimindeki ilk antrenmanlara katıldı. Bu nedenle oyuncunun şu anki en önemli hedeflerinden biri, diğer takım arkadaşlarının fiziksel hazırlık seviyesini yakalamak.

Mourinho, Güler'den ne bekleyebilir?

Arda Güler topa hakimiyeti, son pası verebilmesi ve ceza sahası dışından çektiği şutlarla öne çıkıyor. Ancak Mourinho'nun sisteminde yetenek tek başına garanti ilk 11 demek değil.

Türk orta saha oyuncusunun yeni sezonda:

savunmaya dönüşlerde aktif olması;

top kaybı sonrası yapılan pres çalışmalarına katıl;

taktik disiplini koruması;

birden fazla hücum pozisyonunda oynayabilmesi gerekecek.

Sezon öncesindeki ilk kapalı kapılar ardındaki maçlarda Mourinho'nun 4-2-3-1 sistemini denediği bildirildi. Bu dizilişte Güler, merkezî hücum orta sahası veya sağ kanatta görev yapabilir. Ancak bu henüz resmi ve kesin bir taktik karar değil.

«Her şeyi kazanmak istiyorum»

Güler için bu Real Madrid'deki dördüncü sezonu olacak. Futbolcu, Madrid'de geçirdiği süre zarfında çok şey öğrendiğini ancak ilk günkü tutkusunun değişmediğini vurguladı.

«Çok şey öğrendim ve geliştim, ancak tutkum asla değişmedi. İlk günden beri olduğu gibi her şeyi kazanmak ve Madridli taraftarları mutlu etmek istiyorum.»

Bu açıklama, Güler'in yeni teknik direktör dönemini kendi statüsünü daha da sağlamlaştırmak için bir fırsat olarak gördüğü anlamına geliyor.

Mourinho'nun Madrid'e İkinci Dönüşü

Real Madrid, 11 Haziran'da Jose Mourinho'yu teknik direktör olarak göreve getirdiğini resmi olarak açıkladı. Portekizli çalıştırıcı ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandı ve 13 Temmuz itibarıyla göreve başladı.

Mourinho daha önce de 2010–2013 yılları arasında Madrid ekibini çalıştırmıştı. O dönemde takım İspanya La Liga şampiyonluğu, Copa del Rey ve Supercopa de España'yı kazanmıştı.

Güler için kritik sezon yaklaşıyor

Arda Güler'in yeteneğinden şüphe yok, ancak Real Madrid'de her sezon yeni bir sınav anlamına geliyor. Artık sadece kendi becerilerini sergilemekle kalmamalı, aynı zamanda Mourinho'nun katı taleplerine ve taktik sistemine uyum sağlayabileceğini de kanıtlamalı.

İlk izlenim olumlu: Futbolcu hocayı dinlemeye, öğrenmeye ve fiziksel olarak güçlenmeye hazır. Ancak gerçek cevap sezon başladığında belli olacak — Güler, Mourinho takımının kilit figürü mü olacak yoksa kadrodaki sert rekabet onu yeniden beklemeye mi mecbur bırakacak?