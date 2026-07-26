Zeiss, 2 nanometrelik çip üretimi için eşsiz optik fabrikasını büyütüyor

·35·Teknoloji
Zeiss, 2 nanometrelik çip üretimi için eşsiz optik fabrikasını büyütüyor

Alman Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) şirketi, Oberkochen'deki üretim kompleksini büyük ölçüde genişleteceğini duyurdu. Bu proje kapsamında 25 bin metrekarelik alana sahip yeni binalar inşa edilecek. Buralarda, dünyanın en gelişmiş çip üretiminde kullanılan ASML litografi makineleri için benzersiz optik sistemler üretilecek. Bu adım, küresel yarı iletken endüstrisi için stratejik öneme sahiptir çünkü bu optikler olmadan modern işlemciler yaratmak imkansızdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde Zeiss'in Oberkochen ve Wetzlar'daki fabrikaları, dünyada EUV (aşırı ultraviyole) litografi cihazları için optik kolonlar üreten tek merkez konumundadır. ASML'nin yıllık raporunda açıkça kabul ettiği gibi, litografi makinelerinin teslimat hacmi doğrudan Zeiss SMT şirketinin üretim kapasitelerine bağlı kalmaya devam ediyor. Alman şirket, lensler, ultra hassas aynalar ve aydınlatma sistemlerinin tek tedarikçisi durumundadır.

Teknolojik yarıştaki belirleyici halka

Yeni kompleksin faaliyete geçmesi, 2 nm ve daha küçük teknolojik süreçler temelinde çip üretimini hızlandıracak. ASML verilerine göre, 2027 yılına kadar Low-NA EUV tarayıcılarının üretiminin yılda 65 adetten %30 oranında artırılması planlanıyor. Aynı zamanda tek bir litografi kompleksinin montaj süresi mevcut 22 haftadan 15-16 haftaya düşürülecek. Bu durum, dünya pazarındaki akıllı telefon, AI ve sunucu işlemcilerine olan talebin daha hızlı karşılanmasını sağlayacak.

Özellikle High-NA EUV olarak adlandırılan yeni nesil sistemler için optik modüller oluşturmak son derece karmaşık bir mühendislik görevdir. Tek bir optik kolon 40 binden fazla parçadan oluşmakta ve ağırlığı 12 tonu bulmaktadır. Aydınlatma sistemi ise yine 25 bin bileşen ve 6 ton ağırlığa sahiptir. Bu karmaşıklıkta ekipman üretimi sadece ileri teknoloji değil, aynı zamanda ultra hassas bir ortam da gerektirir.

Optik sistemlerin içindeki münferit aynaların hazırlanması birkaç ay sürmektedir. Hazır olan parçalar, ağırlığı 150 tonu aşan devasa vakum kameralarında test edilir. Uzmanlar, yüzeydeki sapmayı nanometrenin kesirleri kadar bir hassasiyetle ölçerler. Bu düzeydeki bir hassasiyete dünyanın başka hiçbir yerinde ulaşılamamaktadır ve bu da Zeiss şirketini teknolojik bir monopol haline getirmektedir.

Finansal göstergeler ve gelecekteki planlar

ASML, ana ortağını desteklemek için büyük fonlar aktarıyor. 2025 yılı sonuçlarına göre Zeiss SMT şirketine verilen kredilerin hacmi 1,91 milyar euroya ulaştı, gelecekteki teslimatlar için ise 1,19 milyar euro avans olarak aktarıldı. Bu yatırımlar şimdiden meyvesini veriyor: Zeiss SMT bölümünün yıllık geliri %23 artarak 5,055 milyar euroya ulaştı ve grubun en büyük iş alanı haline geldi.

Genişleme sadece Oberkochen ile sınırlı kalmayacak. Şirket halihazırda aşağıdaki projeleri de hayata geçirmektedir:

  • Wetzlar şehrinde yeni üretim kompleksinin inşası;
  • Rossdorf'ta "temiz oda" alanının genişletilmesi;
  • Güney Kore'de yeni inovasyon merkezinin açılması.
ixbt.com verilerine göre bu genişlemeler, küresel yarı iletken krizinin önlenmesi ve gelecekte NVIDIA, Apple ve Intel gibi devlerin en modern çiplere olan talebini karşılamak için temel oluşturacaktır.

ZeissASMLTeknolojiYarı İletkenAlmanya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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