Erling Haaland Gelecekte Real Madrid'e Transfer Olabilir: Eski Takım Arkadaşının Kehaneti

·61·Spor
Erling Haaland Gelecekte Real Madrid'e Transfer Olabilir: Eski Takım Arkadaşının Kehaneti

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ın gelecekte İspanya'nın başkentine taşınması ve Real Madrid formasını giymesi bekleniyor. Bu iddia, futbolcunun Molde kulübündeki eski takım arkadaşı Magnus Wolff Eikrem tarafından basına verilen bir röportajda dile getirildi. Eikrem, Norveçli forvet için Madrid kulübünün çekiciliği ve prestijinin eninde sonunda ana faktör olacağına inanıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Erling Haaland şu anda Premier Lig'de kariyerinin en formda dönemini geçirse de, transfer penceresinin açılmasıyla birlikte adı sürekli olarak "Eflatun-Beyazlılar" ile anılıyor. Goal.com'un haberine göre Eikrem, golcü oyuncunun Madrid'e transfer olacağına inanmakla kalmıyor, bunu kaçınılmaz bir gerçeklik olarak görüyor.

"Bu transferin gerçekleşeceğine sonuna kadar inanıyorum. Real Madrid dünya çapında öyle bir güce sahip ki, ona 'hayır' demek imkansız gibi bir şey. Şu anda Manchester City gibi büyük bir kulüpte forma giyiyor olsa da, Madrid'de daha da büyük zirvelere ulaşabilir" dedi Eikrem, Diario AS'ye verdiği röportajda.

Yıldızlarla Dolu Kadroda Rekabet ve Uyum

Şu anda Real Madrid'in kadrosu Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi dünya sınıfı hücum yıldızlarıyla dolup taşıyor. Birçok uzman, böyle bir kadroya bir süperstarın daha eklenmesinin takım içindeki dengeleri bozabileceğinden endişe ediyor. Ancak Eikrem, Erling Haaland'ın karakterinin her türlü yıldız topluluğuna uyum sağlamasına olanak tanıyacağını vurguluyor.

Eski takım arkadaşının sözlerine göre Erling Haaland sahada ve soyunma odasında asla sorun yaratmaz. O; mütevazı, çalışkan ve takım çıkarlarını kişisel ihtiraslarının üzerinde tutan bir futbolcu olarak tanımlanıyor. Bu özellikler onun Madrid'de de kısa sürede kendi yerini bulmasını sağlayacaktır.

"Orada dünyanın en iyi futbolcuları oynuyor ve Erling de onlardan biri. Çok gol atacağına, taraftarların sevgisini kazanacağına ve kendisi gibi yetenekli yıldızların arasında oynamaktan keyif alacağına eminim. Onun tarafından hiçbir 'ego' problemi yaşanmayacaktır" diye ekledi Magnus Wolff Eikrem.

Erling Haaland'ın Manchester City ile mevcut sözleşmesi ve İngiltere'deki başarıları onu şimdilik Etihad Stadyumu'nda tutuyor olsa da, Madrid'e doğru atılacak adım sadece bir zaman meselesi olarak görülüyor. İspanya devi her zaman en iyi futbolcuları kadrosuna katmayı hedeflerken, Haaland da bu projenin nihai parçası olabilir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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