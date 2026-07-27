AOC 30 Doların Altında Fiyatla Modern CG350B Kasasını Tanuttu

AOC markası, bilgisayar meraklıları için tasarlanan CG350B adlı yeni kişisel bilgisayar kasasını resmi olarak tanıttı. ixbt.com'a göre bu cihaz, modern ve özgün tasarımı ile yalnızca 28 ABD Doları (189 yuan) civarındaki bütçe dostu fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni kasanın temel görsel özelliği, modern ve şeffaf bir görünüm sağlayan kavisli cam tasarımıdır. Bu çözüm, bilgisayarın iç bileşenlerini her açıdan rahatça sergileme imkanı tanır ve günümüzde popülerleşen estetik talepleri tam anlamıyla karşılar.

Teknik İmkanlar ve Boyutlar

Cihazın genel boyutları 386 x 275 x 335 milimetredir. ixbt.com'un haberine göre, kompakt görünümüne rağmen kasa M-ATX formatındaki anakartları tam olarak destekler; bu da verimli ve orta boyutlu sistemler toplama imkanı sağlar.

Arayüz paneline gelince, kasanın üst kısmında rahat kullanım için geniş delikli bir ızgara ve ayrıca bir adet USB-A 3.0 ile iki adet USB-A 2.0 bağlantı noktası yer almaktadır. Bu da günlük çevresel birimleri bağlamayı kolaylaştırır.

Soğutma Sistemi ve Bileşen Kapasitesi

Ekran kartı: uzunluğu 350 mm'ye kadar olan modern grafik kartlarını barındırabilir.

uzunluğu 350 mm'ye kadar olan modern grafik kartlarını barındırabilir. İşlemci soğutucusu ve güç kaynağı: işlemci soğutucusunun yüksekliği 160 mm, güç kaynağının uzunluğu ise 200 mm'ye kadar olabilir.

işlemci soğutucusunun yüksekliği 160 mm, güç kaynağının uzunluğu ise 200 mm'ye kadar olabilir. Diskler: üç adet 2.5 inç ve bir adet 3.5 inç sabit disk kurulum imkanı mevcuttur.

Soğutma sistemine özel bir önem verilmiş olup, kasaya toplamda yedi adede kadar 120 milimetrelik fan monte edilmesi öngörülmüştür. Özellikle üst kısmına iki adet (240 mm sıvı soğutma sistemleriyle uyumludur), arka kısmına bir, ön kısmına iki ve alt kısmına yine iki adet bu tür fan yerleştirilebilir.

Bu kasanın, bütçe sınıfında kompakt ancak güçlü ve görünüm açısından çekici oyun veya iş istasyonları kurmayı planlayan kullanıcılar için rahat ve ekonomik bir çözüm olması bekleniyor.