Manchester City'de sürpriz transfer: James Trafford Leeds'e gidiyor

·35·Spor
Manchester City'de sürpriz transfer: James Trafford Leeds'e gidiyor

Manchester City” takımının yetenekli kalecisi James Trafford takımdan ayrılmak üzere. Manchester kulübü ile Leeds United, genç file bekçisinin transferi konusunda ciddi bir anlaşmaya vard.

Zamin.uz futbol dünyasının en güvenilir muhabiri Fabrizio Romano'nun bilgilerine dayanarak bu büyük transferin son detaylarını sunuyor.

1. 47 milyon euro ve uzun vadeli sözleşme

Edinilen bilgilere göre, iki kulüp arasında Trafford'un transferi konusunda ön anlaşmaya tam olarak varıldı. Leeds, yetenekli kaleciyi kadrosuna katmak için büyük bir finansal kaynak ayırıyor.

Muhabir Fabrizio Romano'nun bilgilerine göre:

“Transfer ücreti yaklaşık 47 milyon euro civarında olacak. Ayrıca sözleşmede belirli performanslara bağlı ek bonuslar da öngörülüyor. Kaleciye uzun vadeli bir sözleşme teklif edildi ve tüm resmi evrakların bu hafta sonuna kadar imzalanması bekleniyor.”

James Trafford transferinin temel göstergeleri

Gösterge / Açı

Detaylar

Futbolcu

James Trafford (Kaleci)

Eski kulübü

Manchester City

Yeni kulübü

“Leeds United”

Transfer bedeli

47 milyon euro (+ bonuslar)

Sözleşme durumu

Ön anlaşma sağlandı, uzun vadeli sözleşme

İmza tarihi

Bu hafta sonuna kadar

Ana kaynak

Fabrizio Romano

2. “Manchester City”'deki kariyeri ve istatistikleri

James Trafford, Manchester City formasıyla kendisine verilen şansları verimli bir şekilde kullanmaya çalıştı. Manchester ekibinin formasıyla toplam 17 maçta sahaya çıktı.

Dikkat çekici bir detay olarak, genç kaleci bu maçların 8'inde kalesini gole kapattı ve üst düzey bir kulüp seviyesinde bir kaleci olduğunu kanıtladı. Şimdi ise Leeds kadrosunda birinci kaleci statüsünde yeni meydan okumalara hazırlanıyor.

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İngiltere futbolunda yaz transfer dönemi sürpriz ve büyük anlaşmalarla devam ediyor.

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Sence James Trafford 47 milyon euroluk transfer bedelini hak edecek mi ve Leeds'in ana yıldızı olacak mı? Düşüncelerini yorumlarda paylaş!

Manchester CityJames TraffordLeeds UnitedFabrizio Romano
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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