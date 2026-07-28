Manchester City'de sürpriz transfer: James Trafford Leeds'e gidiyor

“Manchester City” takımının yetenekli kalecisi James Trafford takımdan ayrılmak üzere. Manchester kulübü ile Leeds United, genç file bekçisinin transferi konusunda ciddi bir anlaşmaya vard.

Zamin.uz futbol dünyasının en güvenilir muhabiri Fabrizio Romano'nun bilgilerine dayanarak bu büyük transferin son detaylarını sunuyor.

1. 47 milyon euro ve uzun vadeli sözleşme

Edinilen bilgilere göre, iki kulüp arasında Trafford'un transferi konusunda ön anlaşmaya tam olarak varıldı. Leeds, yetenekli kaleciyi kadrosuna katmak için büyük bir finansal kaynak ayırıyor.

Muhabir Fabrizio Romano'nun bilgilerine göre: “Transfer ücreti yaklaşık 47 milyon euro civarında olacak. Ayrıca sözleşmede belirli performanslara bağlı ek bonuslar da öngörülüyor. Kaleciye uzun vadeli bir sözleşme teklif edildi ve tüm resmi evrakların bu hafta sonuna kadar imzalanması bekleniyor.”

James Trafford transferinin temel göstergeleri

Gösterge / Açı Detaylar Futbolcu James Trafford (Kaleci) Eski kulübü “Manchester City” Yeni kulübü “Leeds United” Transfer bedeli 47 milyon euro (+ bonuslar) Sözleşme durumu Ön anlaşma sağlandı, uzun vadeli sözleşme İmza tarihi Bu hafta sonuna kadar Ana kaynak Fabrizio Romano

2. “Manchester City”'deki kariyeri ve istatistikleri

James Trafford, Manchester City formasıyla kendisine verilen şansları verimli bir şekilde kullanmaya çalıştı. Manchester ekibinin formasıyla toplam 17 maçta sahaya çıktı.

Dikkat çekici bir detay olarak, genç kaleci bu maçların 8'inde kalesini gole kapattı ve üst düzey bir kulüp seviyesinde bir kaleci olduğunu kanıtladı. Şimdi ise Leeds kadrosunda birinci kaleci statüsünde yeni meydan okumalara hazırlanıyor.

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