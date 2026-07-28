Özbek futbolunda bombalı transfer: Iraklı süper golcü Paxtakor'a geliyor!

·91·Spor
Özbek futbolunda bombalı transfer: Iraklı süper golcü Paxtakor'a geliyor!

Özbekistan'ın çok sayıda şampiyonluğuna sahip Taşkent kulübü Paxtakor, Asya futbolunun en tanınmış ve skorer golcülerinden biri olan Irak milli takımının yıldızı Ayman Hussein'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Zamin.uz X (eski adıyla Twitter) sosyal ağındaki Iraq Football Podcast sayfasının haberine dayanarak, bu büyük transferin detaylarını ve mali şartlarını sunuyor.

1. Yıllık 1 milyon dolarlık maaş ve «1+1» sözleşme

Edinilen bilgiye göre, Paxtakor ile deneyimli Iraklı golcü arasındaki görüşmeler başarıyla sonuçlandı. Taşkent kulübü, Asya'nın en tehlikeli golcülerinden birini kadrosuna çekmek için büyük mali kaynaklar ayırıyor.

Iraq Football Podcast kaynağının haberinden:

«Ayman Hussein, Taşkent'in 'aslanlar' kulübü ile 1+1 formatında sözleşme imzalayacak. Iraklı forvetin Paxtakor'daki yıllık maaşının yaklaşık 1 milyon dolar olması bekleniyor. Futbolcu perşembe günü resmi evrakları imzalamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Taşkent'e uçacak.»

Ayman Hussein'in Paxtakor'a transferindeki temel göstergeler

Gösterge / Açı

Detaylar

Futbolcu

Ayman Hussein (Irak milli takımı forveti)

Yeni kulübü

Paxtakor (Taşkent, Özbekistan)

Sözleşme şekli

1 + 1 yıl

Yıllık maaşı

1 milyon ABD doları

Taşkent'e geliş zamanı

Perşembe günü

Ana kaynak

Iraq Football Podcast

2. Elit Asya Şampiyonlar Ligi ve Ürdün kulübüne karşı mücadele

Geçen sezon Özbekistan Süper Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Paxtakor, bu yıl Elit Asya Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında mücadele edecek.

Taşkent ekibi, Asya'nın en prestijli kulüp turnuvasında ana etap bileti için 11 Ağustos'ta Ürdün'ün Al Husayn kulübüne karşı sahaya çıkacak. Ayman Hussein'in takıma katılmasıyla birlikte 'aslanlar'ın hücum hattının uluslararası alanda önemli ölçüde güçlenmesi bekleniyor.

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Özbek futbolunda böyle büyük yıldızların ortaya çıkması ve Elit AŞL öncesi kadronun güçlendirilmesi, milli ligin seviyesini daha da yukarı taşıyacaktır.

Bu sıcak haberi arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza ve Paxtakor ile Özbek futbolu taraftar gruplarına hemen gönderin!

Sizce Ayman Hussein, Paxtakor'un Elit AŞL ve Süper Lig'de şampiyonluğu geri kazanmasına yardımcı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

PaxtakorAyman HusseinÖzbekistan Süper LigiAsya Şampiyonlar LigiTransfer Haberleri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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