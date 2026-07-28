Milan kalecisi Mike Maignan’ın sosyal medyadaki hamlesi endişe yarattı

Modern futbol dünyasında futbolcuların kişisel sayfalarındaki küçük değişiklikler bile taraftarlar arasında çeşitli soru işaretleri ve endişelere yol açması olağan hale geldi. Özellikle transfer döneminin hareketli olduğu zamanlarda yıldız futbolcuların hareketleri ciddi tartışmalara neden oluyor. Goal.com'un haberine göre, Milan kulübünün as kalecisi Mike Maignan'ın Instagram sayfasındaki tüm fotoğrafları ve İtalyan kulübüyle ilgili tüm paylaşımları aniden silmesi taraftarlar arasında çeşitli söylentilere yol açtı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sosyal medyadaki gizemli adım

"Demir Mike" lakabıyla tanınan Fransız kaleci birkaç gün içinde sayfasını tamamen temizledi ve hatta Fransa millî takımına ait bilgileri bile kaldırdı. Bu durum, transfer dönemindeki belirsizliklerden zaten endişe duyan Milan taraftarlarını şoke etti. Ancak kulüp yönetimi ve Casa Milan yetkilileri bu duruma son derece sakin yaklaşıyor. Kaynağa göre, bu sadece sosyal medyadaki sıradan bir spekülasyon olup futbolcunun geleceğiyle hiçbir ilgisi yok.

Kulübe yakın kaynakların belirttiğine göre, Mike Maignan'ın Milan yönetimi veya takımın yeni stratejisinden memnun olmadığını gösteren herhangi resmi bir işareti bulunmuyor. Kaleci transfer piyasasında kulübe herhangi bir özel talepte bulunmuş değil. Aksine, taraflar arasındaki ilişkiler tamamen istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

Yönetim ve teknik direktörün güveni

Yaz arasındayken kulüp sahibi Gerry Cardinale ve teknik direktör, Mike Maignan ile birkaç kez görüşerek ona tam güvenlerini ilettiler. Yönetim, futbolcunun gelecek sezon da takım projesinin önemli bir parçası olmaya devam edeceğini özellikle vurguladı. Milan kulübü, ocak ayında imzalanan ve geçerlilik süresi 2031 yazına kadar süren uzun vadeli sözleşmeye sadık kalmaya devam ediyor.

Gerry Cardinale, takımın ana liderlerini takımda tutma niyetinde kararlı olduğunu gösterdi. Ayrıca teknik direktör de geçen sezonki başarısızlıkları hızla unutup ileriye adım atması gereken takımda Mike Maignan'ı kaptan olarak görmeye devam edeceğini bildirdi.

Şu anda Dünya Kupası sonrası tatilini geçiren Mike Maignan'ın ağustos ortasında Milanello tesislerine dönmesi bekleniyor. Yeni sezonun başlangıcı öncesinde takımın as kalecisi etrafındaki bu tür küçük yanlış anlaşılmalar taraftarlar için gereksiz bir heyecan yaratsa da, pratikte futbolcunun geleceği konusunda herhangi bir sorun bulunmuyor.