Airbus A350-1000ULR İlk Kez 23 Bin Kilometreyi Kesintisiz Uçtu

·36·Teknoloji
Airbus A350-1000ULR İlk Kez 23 Bin Kilometreyi Kesintisiz Uçtu

Hvacat tarihinde ilk kez çift motorlu bir yolcu uçağı, ara yakıt ikmali yapmaksızın 23 bin kilometreden fazla mesafeyi kat etti. Airbus şirketinin son geliştirmesi olan Airbus A350-1000ULR modeli, Avustralya'nın Melbourne şehrinden Fransa'nın Toulouse şehrine gerçekleştirilen test uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, F-WULR tescil numarasına sahip hava aracı 27 Temmuz'da Melbourne'den hareket ederek 28 Temmuz'da Toulouse Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak gökyüzünde tam 24 saat 24 dakika boyunca kesintisiz kaldı.

Tarihi sefer sırasında uçağın gövdesi Pasifik Okyanusu ile ABD ve Kanada toprakları üzerinden uçtu. Aşırı uzun süren bu seyrüseferin güvenliğini sağlamak amacıyla gemide birbirinin yerini alan üç tam pilot ekibi görev yaptı.

Test Uçuşunun Kendine Has Özellikleri

Uzmanların belirttiğine göre, uçuşun sonu ilginç bir olayla devam etti. Hedefe varıp iniş yapmak istediği sırada uçak, güvenlik kuralları gereği pas geçmek zorunda kaldı. Yalnızca bundan sonra ekip uçağı Toulouse Havalimanı'na başarıyla indirdi.

Söz konusu rekor gösterge, Ultra Long Range (ultra uzun menzil) adı verilen özel modifikasyonun test aşaması kapsamında kaydedildi. Bu versiyon, dünyadaki en uzun havayolu seferlerini gerçekleştirmek üzere özel olarak tasarlandı.

Gelecekteki Ultra Uzun Rotalar

Bu tür uçaklar şimdiden Avustralyalı Qantas havayolu şirketi tarafından sipariş edilmiş olup, Project Sunrise projesinin gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. Projenin temel amacı Sidney'den Londra ve New York'a doğrudan seferler açmaktır.

Planlanan bu tür seferlerin süresinin 22 saat sürmesi bekleniyor. Bu ise sivil havacılık tarihindeki en uzun tarifeli uçuşlardan birine dönüşerek küresel ulaşım olanaklarını daha da genişletecektir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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