Dünya Kupası 2026 kahramanı Vozinha'nın Colo-Colo'daki maaşı açıklandı

Şili'nin köklü kulübü Colo-Colo ile yakın zamanda sözleşme imzalayan tecrübeli kaleci Vozinha'nın yeni takımındaki maaşı belli oldu. Bu yılki Dünya Kupası ile adını dünyaya duyuran 40 yaşındaki file bekçisi, Şili devinde oldukça yüksek maaş alan futbolcular arasına girdi.

Zamin.uz Dünya Kupası 2026 yıldızının Colo-Colo'daki maaşını, takımın ana yıldızı Arturo Vidal ile karşılaştırmasını ve transfer detaylarını sunuyor.

1. Ayda yaklaşık 50 bin dolar: Vozinha ve Vidal'ın maaşları karşılaştırıldı

Medya kaynaklarına göre, Yeşil Burun Adaları millî takımının kalecisi Vozinha, Colo-Colo kulübünde ayda 47 milyon Şili pesosu tutarında maaş alıyor. ABD doları cinsinden bu rakam ayda yaklaşık 49,8 bin doları buluyor.

Bilgi için, Colo-Colo'nun en tanınmış futbolcusu — efsanevi orta saha oyuncusu Arturo Vidal'ın maaşı Vozinha'nınkinden iki katından da fazla.

Colo-Colo yıldızlarının maaş karşılaştırması: Vozinha (kaleci): Ayda 47 milyon peso (~49,8 bin ABD doları)

Arturo Vidal (orta saha): Ayda 114 milyon peso (~120 bin ABD doları)

Vozinha ve Colo-Colo transferine dair temel gerçekler

Özellik / Kriter Detaylar Futbolcu Vozinha (kaleci, Yeşil Burun Adaları millî takımı) Yaş 40 yaşında Yeni kulübü Colo-Colo (Şili) Transfer statüsü Serbest oyuncu (Bonservissiz) Aylık maaşı 47 milyon peso / $49,8 bin Eski kulübü Chaves (Portekiz, 2. Lig) Şöhret kaynağı Dünya Kupası 2026 (ABD, Kanada, Meksika)

2. Dünya Kupası 2026 sansasyonu ve Chaves'ten bonservissiz transfer

40 yaşındaki Vozinha, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası 2026 maçlarında Yeşil Burun Adaları millî takımının kalesini başarıyla koruyarak tüm futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti. Yaşına rağmen gösterdiği kurtarışlar ve yeteneği Colo-Colo scout'larının ilgisini çekti.

Hatırlatmak gerekirse, yaz aylarında turnuvanın başlangıcından hemen önce 40 yaşındaki kalecinin Portekiz ikinci ligi temsilcisi Chaves kulübüyle olan sözleşmesi sona ermişti. Bu nedenle Şili kulübüne herhangi bir transfer ücreti ödenmeden, serbest oyuncu statüsünde katıldı.

40 yaşında Dünya Kupası'nda parlayan ve Şili deviyle kârlı bir sözleşme imzalayan Vozinha'nın hikâyesi gerçek bir azim ve emek örneğidir.

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