Şok transfer: Ermenistan milli takım oyuncusu Dinamo'ya transfer oldu

Semerkand'ın Dinamo kulübü kadrosunu yetenekli ve tecrübeli bir yabancı oyuncuyla güçlendirdi. Kulüp yönetimi, Ermenistan millî takımının ön libero oyuncusu Tigran Avanesyan ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Zamin.uz Semerkand ekibine katılan yeni futbolcunun kariyer yolunu, ayrıca Semerkand ile olan ilginç ve ailevi bağlarını okuyuculara sunuyor.

1. Orenburg'dan Dinamo'ya: 19 numaralı yeni orta saha oyuncusu

Kulüp basın servisinin bildirdiğine göre, 24 yaşındaki futbolcu Dinamo kadrosuna Rusya Premier Ligi temsilcisi Orenburg kulübünden katıldı. Taraflar, sezon sonuna kadar geçerli olan ve sözleşmeyi uzatma opsiyonunu içeren bir anlaşmaya imza attılar.

Tigran Avanesyan Semerkand kulübünde 19 numaralı forma ile sahaya çıkacak.

Dinamo kulübü basın servisinin açıklamasından: «Ermenistan millî takımı orta saha oyuncusu Tigran Avanesyan Dinamo'nun futbolcusu oldu. Oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.»

2. CSKA ve Baltika akademilerinden Ermenistan millî takımına

Tigran Avanesyan 13 Nisan 2002 tarihinde Taşkent şehrinde dünyaya geldi. Futboldaki ilk adımlarını Baltika akademisinde atan oyuncu, profesyonel kariyeri boyunca birçok köklü kulübün formasını giydi:

Kulüp kariyeri: Moskova CSKA, Arsenal Tula ve Orenburg takımlarında top koşturdu.

Millî takım kariyeri: Uluslararası alanda Rusya U17 ve Ermenistan U19 millî takımlarında forma giydi.

A Millî Takım: 2024 yılından bu yana ise Ermenistan millî takımının temel kadro oyuncuları arasında yer almaktadır.

Tigran Avanesyan ve Dinamo transferine dair temel gerçekler

Özellik / Kriter Detaylar Futbolcu Tigran Avanesyan Yaşı ve doğum yeri 24 yaşında (13 Nisan 2002, Taşkent) Mevkii Ön libero Eski kulübü Orenburg (Rusya) Sözleşme süresi Sezon sonuna kadar (uzatma opsiyonlu) Forma numarası 19 numara Millî takımı Ermenistan millî takımı (2024'ten beri)

3. Semerkand'a dönüş: Avanesyan'ın tarihi ve ailevi bağları

Bu transferin bir diğer dikkat çekici ve samimi yönü ise Tigran Avanesyan için Semerkand şehrinin tamamen yabancı olmamasıdır.

Edinilen bilgilere göre, Avanesyan'ın yakın akrabalarının çoğu aslen Semerkandlı olup hâlen bu şehirde yaşamaktadır. Bu nedenle Dinamo'ya transfer olmak, futbolcu için yalnızca yeni bir sportif meydan okuma değil, aynı zamanda aile köklerine dönüş anlamına geldi.

Semerkand'ın Dinamo kulübünün kadrosunu güçlü ve uluslararası deneyime sahip bir futbolcuyla güçlendirmesi, milyonlarca yerel taraftar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Bu sıcak haberi hemen arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve Özbek futbolu tutkunlarının gruplarıyla paylaşın!

Sizce Tigran Avanesyan Dinamo'nun orta sahasını güçlendirip takımın kilit lideri olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!