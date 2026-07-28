Şok transfer: Ermenistan milli takım oyuncusu Dinamo'ya transfer oldu

·58·Spor
Şok transfer: Ermenistan milli takım oyuncusu Dinamo'ya transfer oldu

Semerkand'ın Dinamo kulübü kadrosunu yetenekli ve tecrübeli bir yabancı oyuncuyla güçlendirdi. Kulüp yönetimi, Ermenistan millî takımının ön libero oyuncusu Tigran Avanesyan ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Zamin.uz Semerkand ekibine katılan yeni futbolcunun kariyer yolunu, ayrıca Semerkand ile olan ilginç ve ailevi bağlarını okuyuculara sunuyor.

1. Orenburg'dan Dinamo'ya: 19 numaralı yeni orta saha oyuncusu

Kulüp basın servisinin bildirdiğine göre, 24 yaşındaki futbolcu Dinamo kadrosuna Rusya Premier Ligi temsilcisi Orenburg kulübünden katıldı. Taraflar, sezon sonuna kadar geçerli olan ve sözleşmeyi uzatma opsiyonunu içeren bir anlaşmaya imza attılar.

Tigran Avanesyan Semerkand kulübünde 19 numaralı forma ile sahaya çıkacak.

Dinamo kulübü basın servisinin açıklamasından:

«Ermenistan millî takımı orta saha oyuncusu Tigran Avanesyan Dinamo'nun futbolcusu oldu. Oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.»

2. CSKA ve Baltika akademilerinden Ermenistan millî takımına

Tigran Avanesyan 13 Nisan 2002 tarihinde Taşkent şehrinde dünyaya geldi. Futboldaki ilk adımlarını Baltika akademisinde atan oyuncu, profesyonel kariyeri boyunca birçok köklü kulübün formasını giydi:

  • Kulüp kariyeri: Moskova CSKA, Arsenal Tula ve Orenburg takımlarında top koşturdu.

  • Millî takım kariyeri: Uluslararası alanda Rusya U17 ve Ermenistan U19 millî takımlarında forma giydi.

  • A Millî Takım: 2024 yılından bu yana ise Ermenistan millî takımının temel kadro oyuncuları arasında yer almaktadır.

Tigran Avanesyan ve Dinamo transferine dair temel gerçekler

Özellik / Kriter

Detaylar

Futbolcu

Tigran Avanesyan

Yaşı ve doğum yeri

24 yaşında (13 Nisan 2002, Taşkent)

Mevkii

Ön libero

Eski kulübü

Orenburg (Rusya)

Sözleşme süresi

Sezon sonuna kadar (uzatma opsiyonlu)

Forma numarası

19 numara

Millî takımı

Ermenistan millî takımı (2024'ten beri)

3. Semerkand'a dönüş: Avanesyan'ın tarihi ve ailevi bağları

Bu transferin bir diğer dikkat çekici ve samimi yönü ise Tigran Avanesyan için Semerkand şehrinin tamamen yabancı olmamasıdır.

Edinilen bilgilere göre, Avanesyan'ın yakın akrabalarının çoğu aslen Semerkandlı olup hâlen bu şehirde yaşamaktadır. Bu nedenle Dinamo'ya transfer olmak, futbolcu için yalnızca yeni bir sportif meydan okuma değil, aynı zamanda aile köklerine dönüş anlamına geldi.

Semerkand'ın Dinamo kulübünün kadrosunu güçlü ve uluslararası deneyime sahip bir futbolcuyla güçlendirmesi, milyonlarca yerel taraftar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Bu sıcak haberi hemen arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve Özbek futbolu tutkunlarının gruplarıyla paylaşın!

Sizce Tigran Avanesyan Dinamo'nun orta sahasını güçlendirip takımın kilit lideri olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

Tigran AvanesyanDinamoOrenburgSemerkantCSKA
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Süper Lig: Vadi Derbisi'nde Zorlu Beraberlik ve Ürgenç'te Önemli Galibiyet!Süper Lig: Vadi Derbisi'nde Zorlu Beraberlik ve Ürgenç'te Önemli Galibiyet!Bugün, 22:21Süper Lig 14. Hafta: 82. Dakikadaki Golle Nasaf Galibiyete UlaştıSüper Lig 14. Hafta: 82. Dakikadaki Golle Nasaf Galibiyete UlaştıBugün, 22:19Zinedine Zidane teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptıZinedine Zidane teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptıBugün, 22:07Milan Avustralya turuna çıkıyor: Kadrodaki değişiklikler ve planMilan Avustralya turuna çıkıyor: Kadrodaki değişiklikler ve planBugün, 21:58Almanya 2038 veya 2042 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyorAlmanya 2038 veya 2042 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyorBugün, 21:40Dünya Kupası 2026 kahramanı Vozinha'nın Colo-Colo'daki maaşı açıklandıDünya Kupası 2026 kahramanı Vozinha'nın Colo-Colo'daki maaşı açıklandıBugün, 21:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı