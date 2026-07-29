Encore AI, Müşteri Çağrılarından Öğrenen Yapay Zeka Ajanları İçin 30 Milyon Dolar Yatırım Aldı

·23·Teknoloji
Encore AI, Müşteri Çağrılarından Öğrenen Yapay Zeka Ajanları İçin 30 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Yapay zeka alanındaki girişimler arasına katılan Encore AI, müşteri etkileşimlerini analiz ederek satış ve destek ekiplerine yardımcı olan sesli ajanlar geliştirmek amacıyla 30 milyon dolar yatırım topladı. Team8 liderliğinde gerçekleştirilen A serisi finansman turu, şirketin teknolojilerini daha da geliştirmesine ve pazardaki konumunu güçlendirmesine olanak tanıyacak. Bu mali destek, modern teknolojiler yardımıyla iş süreçlerini otomatikleştirmenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, 2022 yılında Insait IO adı altında CEO Dvir Ginzburg tarafından kurulan şirket, başlangıçta finansal danışmanlar için tavsiye yazılımları geliştirmişti. Günümüzde remarkting sürecinden geçerek Encore AI adını alan girişim, sistemini önemli ölçüde genişletti. Yeni platform, çalışanlar ile müşteriler arasındaki konuşmaları analiz etme, hangi yaklaşımların başarılı sonuçlandığını belirleme ve bu temel doğrultusunda yapay zeka ajanlarını eğitme yeteneğine sahiptir.

Etkileşim madenciliği teknolojisi ve avantajları

Dvir Ginzburg bu süreci «etkileşim madenciliği» olarak adlandırıyor. Şirketin platformu çağrı kayıtlarını, e-postaları, metin mesajlarını toplar ve bu verileri CRM sistemleriyle entegre eder. Ardından müşteri iletişimleri aşamalara ayrılarak konuşmanın hangi kısmının süreci ilerlettiği veya aksine başarısız olduğu incelenir. Sonuç olarak oluşturulan ajanlar, kuruluş çalışanlarının kullandığı en güçlü kılavuzlara ve deneyimlere dayanarak çalışır.

Özel bir röportajda Ginzburg, ajanlarının bazen çalışanların kullandığı şakaları, fıkraları veya günlük hayattan örnekleri bile uygulayabileceğini vurguladı. Çünkü onlar gerçek iletişimlerde başarı kazanan üsluplar temelinde çalışırlar. Bu yapay zeka ajanları müşterilerle sesli veya metin tabanlı iletişim kurabilir ya da çalışanlara iletişim sırasında gerekli yanıtları ve taktiksel tavsiyeleri veren yardımcı rolünü üstlenebilir.

Pazar dinamikleri ve rekabet ortamı

Bugün şirketin dünya genelinde 40'tan fazla büyük kurumsal müşterisi bulunmakta olup, bunların büyük çoğunluğunu finansal kurumlar oluşturmaktadır. Ginzburg'un ifadelerine göre, Encore AI şirketinin yıllık düzenli geliri 18 ay önceki başlangıç finansman turundakine kıyasla beş katından fazla artmıştır, ancak kesin rakamlar açıklanmamıştır.

Bununla birlikte, söz konusu pazarın hızla gelişmesi nedeniyle gelecekte Salesforce, SAP, Zoho ve HubSpot gibi büyük CRM sağlayıcıları da benzer özellikleri kendi platformlarında sunabilir. Ancak Ginzburg'a göre, sadece verilere sahip olmak yeterli değildir çünkü kuruluşlar kendi geçmiş iletişimlerini yapay zeka ajanlarının ana temeli haline getirmek için köklü değişimler yapmak zorundadır.

Encore AIYapay ZekaYatırımTeknolojilerİş Otomasyonu
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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