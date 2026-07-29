Boeing, Starliner Uzay Aracı Uçuşunu 2026 Yılının Sonuna Erteledi

·23·Teknoloji
Boeing, Starliner Uzay Aracı Uçuşunu 2026 Yılının Sonuna Erteledi

Boeing ve NASA uzmanları, CST-100 Starliner uzay aracının uçuş takvimini yeniden gözden geçiriyor. ixbt.com'un haberine göre, aracın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) planlanan bir sonraki kargo seferi 2026 yılının dördüncü çeyreğinden erken olmamak üzere ertelendi. Bu karar hem havacılık devi hem de kritik uzay programları için büyük önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan raporda Boeing, bu misyonun gerçekleştirilme süresinin değiştiğini resmi olarak onayladı. Şirket başlangıçta 2026 yılında önce insansız bir test uçuşu, ardından da insanlı bir misyon gerçekleştirmeyi planlamıştı. Ancak NASA ile yapılan son görüşmeler sonucunda planda değişiklikler meydana geldi.

Uçuş Takviminde Ciddi Değişiklikler

Şu anda gelecekteki misyonların kesin tarihleri, hedefleri ve uçuş takvimi hâlâ müzakere ediliyor. Starliner uzay aracı, 2024 yılında gerçekleştirilen Crew Flight Test deneme uçuşundan bu yana uzaya uçmadı. Söz konusu test sırasında aracın itici sistemlerinde ciddi arızalar ve helyum sızıntısı durumları kaydedilmişti.

Bu sorunların ardından NASA, güvenliği öncelik olarak kabul ederek aracı Dünya'ya mürettebatsız olarak geri döndürme kararı almışti. Starliner ile istasyona giden iki astronot ise ISS'de planlandığından daha uzun süre kalmış ve sonunda SpaceX şirketine ait Crew Dragon aracıyla Dünya'ya geri dönmüştü. Bu durum, Boeing mühendislerinden teknik kusurları derinlemesine analiz etmelerini talep etti.

Finansal Kayıplar ve Gelecek Beklentileri

Boeing yetkilileri, tespit edilen sorunların giderilmesi yönündeki çalışmaların başarılı bir şekilde ilerlediğini vurguluyor. Şirket yöneticisi Kelly Ortberg'in ifadelerine göre, Starliner kusurlarının giderilme süreci oldukça olumlu ilerliyor. Buna rağmen, 2026 yılının haziran ayında NASA Uçuş Güvenliği Danışma Grubu, düzeltme çalışmalarının bir yıl daha uzayabileceği konusunda uyarımda bulunmuştu.

Anlaşıldığı üzere Starliner projesi, Boeing'in uzay ve savunma bölümündeki sabit fiyatlı son büyük sözleşmelerden biri olarak kabul ediliyor. Şirket, bu program kapsamında şimdiden 2 milyar dolara yakın bir meblağı zarara yazdı. Buna rağmen yönetim, araç yeniden uçuşlara başlayana kadar yeni büyük finansal kayıplar beklemiyor, ancak sonraki tüm tarihler tamamen NASA ile yapılacak anlaşmalara bağlı kalmaya devam ediyor.

BoeingStarlinerNASAUzayISS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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