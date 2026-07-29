FIFA’da 10 Milyar Dolarlık Skandal: «Rüşvet» İddiası ve 53 Günlük Ültimatom

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası yayın haklarının bir kısmını dış yatırımcılara satma planını hayata geçirmek için eşi benzeri görülmemiş bir adım attı. Bu planı desteklemeleri karşılığında kuruluşa üye 211 futbol federasyonunun her birine 40 milyon dolar ödeme sözü veriyor.

Zamin.uz 10 milyar dolarlık bu anlaşmanın detaylarını, Infantino'nun üye ülkelere gönderdiği mektubu ve patlak veren büyük skandalın içeriğini sunuyor.

1. 53 gün içinde karar alınması gerekiyor

Saygın The Times gazetesinin haberine göre, Gianni Infantino, Dünya Kupası ticari ve yayın haklarını dış yatırımcılara satma fikrini gündeme getirdi.

Bu teklif onaylanırsa, 1 Ocak 2027 itibarıyla değeri 10 milyar dolar olan büyük bir paket yürürlüğe girecek. Sonuç olarak, FIFA üyesi 211 federasyonun her biri 40 milyon dolar alabilecek.

Ancak üye ülkelerin bu teklifi kabul edip etmeme konusunda karar vermesi için yalnızca 53 gün süre tanındı.

2. Infantino'nun Mektubu: İki Farklı Seçenek

FIFA lideri üye federasyonlara özel bir mektup göndererek duruşunu ve teklifin iki farklı alternatifini şu şekilde özetledi:

Gianni Infantino'nun üye federasyonlara gönderdiği mektuptan: «Bu teklifi kabul edip etmeme kararı tamamen sizin takdirinizdedir. Eğer kabul etmek isterseniz, 10 milyar dolarlık paket 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanmaya başlanacak ve bu ortak yolumuzun bir sonraki aşamasının başladığı anlamına gelecektir. Mevcut durumu korumaya ve bu teklifi reddetmeye karar verirseniz, daha önce belirtildiği gibi finansmanı artırmayı amaçlayan Forward programını 2,7 milyar dolara genişletmeye hazırız. Genel olarak, 1 Ocak 2027'den başlayacak bir sonraki döngü boyunca her üye federasyon bu teklif kapsamında 40 milyon dolara kadar fon alabilir.»

3. Eleştirmenlerin Tepkisi: «Bu Açıkça Rüşvettir!»

Dış yatırımcıları Dünya Kupası haklarına ortak etme fikri, futbol camiası ve birçok yetkili tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Anlaşmaya karşı çıkan taraflar, Infantino'nun her ülkeye 40 milyon dolar vaat edip 53 günlük bir süre tanımasını, üye federasyonların oylarını satın almaya yönelik «rüşvet» taktiği olarak nitelendirdi.

FIFA'nın 10 Milyar Dolarlık Teklifi Hakkındaki Temel Gerçekler

Açısından / Kriter Detaylar Girişimci Gianni Infantino (FIFA Başkanı) Proje Değeri 10 milyar dolarlık paket Üyelere Teklif Her üyeye (211 adet) 40 milyon dolar Karar Alma Süresi 53 gün Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2027 Alternatif Seçenek (Başarısız Olması Durumunda) Forward programını 2,7 milyar dolara genişletmek Ana Kaynak The Times gazetesi

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