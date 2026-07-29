Real Madrid'de Bomba Transfer: Rodri, City'den 24 Saat İçinde Ayrılabilir!

Real Madrid Manchester Cityve İspanya millî takımı orta sahası Rodri'nin transferini önümüzdeki 24 saat içinde tamamlayabilir. Madrid ekibi bu transferi yaz transfer döneminin en önemli hedefi olarak görüyor.

Zamin.uz bu sansasyonel transferin detaylarını, Florentino Pérez'in onayını ve bonservis bedeli hakkındaki bilgileri okuyucularına aktarıyor.

1. 30 Temmuz'daki kritik zirve ve 24 saatlik süre

İspanya'nın nüfuzlu AS gazetesinin haberine göre, "Eflatun-Beyazlılar"ın yetkilileri 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek özel toplantının ardından transferde nihai anlaşmaya varmayı büyük bir ümitle bekliyor.

Taraflar arasındaki sözlü ve resmî görüşmeler hız kazanmış durumda; her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde transferin 24 saat içinde resmen sonuçlanması bekleniyor.

2. Florentino Pérez'den "yeşil ışık" ve 40-50 milyon euroluk teklif

Daha önce Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in 30 yaşındaki tecrübeli ve dünya sınıfı orta saha oyuncusu Rodri'nin transferini şahsen onayladığı ve Manchester CityManchester Cityyönetimi ile görüşmelerin başladığı yönünde haberler yayılmıştı.

Kaynakların belirttiğine göre Madrid devi, İspanyol futbolcu için 40-50 milyon euro civarında bir ödeme yapmayı planlıyor.

Transfere yakın kaynakların aktardığına göre: «Florentino Pérez, Rodri'nin transferine yeşil ışık yaktı. Real Madrid ve ManchesterManchester City" arasındaki görüşmeler aktif aşamaya girdi ve Madrid ekibi 30 Temmuz'daki toplantının ardından anlaşmayı tamamen bitirme konusunda güven taşıyor.»

Rodri'nin Real Madrid'e olası transferiyle ilgili temel gerçekler

Özellik / Kriter Detaylar Futbolcu Rodri (Rodrigo Hernández, 30 yaşında, İspanya) Mevcut Kulübü Manchester City (İngiltere) İlgilenen Kulüp Real Madrid (İspanya) Olası Bonservis Bedeli 40-50 milyon euro Kritik Süre 24 saat içinde (30 Temmuz'daki toplantı sonrasında) Başlıca İnisiyatif Sahibi Florentino Pérez (Real Madrid Başkanı) Ana Kaynak AS gazetesi

Real Madrid ile Manchester City arasındaki bu bomba transfer gelişmesi, yaz transfer sezonunun en büyük olaylarından biri olmaya aday.

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