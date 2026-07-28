Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини берди

·53·Спорт
Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини берди

Франция миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланган афсонавий Зинедин Зидан ушбу масъулиятли лавозимга киришиши муносабати билан ўз таассуротлари, миннатдорчилиги ва келгусидаги режалари ҳақида илк бор очиқ-один гапирди.

Zamin.uz афсонавий мутахассиснинг шов-шувли баёноти, 14 йиллик Дешам даврига берилган баҳо ҳамда Зидан бошчилигидаги Франция терма жамоасининг илк ўйинлар жадвали тафсилотларини тақдим этади.

1. «Беқиёс қувонч ва катта фахр»: Зиданнинг илк мурожаати

Зинедин Зиданнинг таъкидлашича, Франция терма жамоасини бошқариш у учун нафақат юксак шараф, балки беқиёс қувонч ва улкан масъулиятдир. У ўзига билдирилган ишонч учун федерация раҳбариятига миннатдорлик билдирди ва 14 йил давомида терма жамоада муваффақиятли фаолият юритган Дидье Дешамнинг хизматларини алоҳида эътироф этди.

Зинедин Зиданнинг самимий баёнотидан:

«Мен кўп марта айтганман: Франция терма жамоасидан муҳимроқ нарса йўқ. Шунинг учун мен учун миллий жамоага бош мураббий этиб тайинланиш — беқиёс қувонч ва, албатта, катта фахр. Бу билан бирга жуда катта масъулият ҳамдир.

Президент Филипп Диалло, Ижроия қўмитаси ва Франция футбол федерациясига менга билдирган ишончлари учун миннатдорчилик билдираман. Шу билан бирга, Дидье ва унинг штаби томонидан ўтган ўн тўрт йил давомида қилинган меҳнатни алоҳида эътироф этмоқчиман. Бугун мен ўзимга устозлик қилган барча мураббийларимни ҳам алоҳида меҳр билан ёдга олаяпман.

Алоҳида таъкидлаш шарт ҳам эмас, Франция терма жамоаси билан боғлиқ режаларим ва амбицияларим жуда катта!»

2. Шартнома муддати ва дебют баҳслари кунт тартибида

Зидан билан тузилган меҳнат шартномаси тўрт йилга — 2030 йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар мўлжалланган. Янги бош мураббий расман ўз вазифасини 1 августдан бошлайди. Мураббийлар штабининг пўлатдек таркиби эса сентябрь ойи бошида жамоатчиликка эълон қилинади.

Зидан бошчилигидаги «ле блё»ларнинг илк расмий учрашувлари УЕФА Миллатлар лигаси мусобақасига тўғри келади:

  • Дебют ўйини: 25 сентябрь куни сафарда Туркия терма жамоасига қарши кечади.

  • Кейинги марказий баҳслар: Туркиядаги сафар ўйинидан сўнг французларни Бельгия ва Италия каби Европа грандларига қарши муросасиз беллашувлар кутмоқда.

Зинедин Зиданнинг Франция терма жамоасидаги тайинлови бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Янги бош мураббий

Зинедин Зидан

Шартнома муддати

4 йил (2030 йилги Жаҳон чемпионатига қадар)

Ишни бошлаш санаси

1 август

Штаб эълон қилиниши

Сентябрь ойи бошида

Илк расмий ўйин

25 сентябрь (УЕФА Миллатлар лигаси, Туркияга қарши сафарда)

Кейинги рақиблар

Бельгия ва Италия

Собиқ мураббий

Дидье Дешам (14 йиллик фаолият)

Зинедин Зиданнинг Франция терма жамоаси рулига келиши ва унинг катта амбициялари дунё футболида янги зафарли саҳифани очиши кутилмоқда.

Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Зинедин Зидан Франция терма жамоаси билан Миллатлар лигасидаги илк ўйинларида ғалаба қозониб, 2030 йилги ЖЧда чемпионликни қўлга кирита оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Зинедин ЗиданДидье ДешамФранция миллий футбол федерациясиФилипп Диалло
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиБугун, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Бугун, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди