Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини берди
Франция миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланган афсонавий Зинедин Зидан ушбу масъулиятли лавозимга киришиши муносабати билан ўз таассуротлари, миннатдорчилиги ва келгусидаги режалари ҳақида илк бор очиқ-один гапирди.
Zamin.uz афсонавий мутахассиснинг шов-шувли баёноти, 14 йиллик Дешам даврига берилган баҳо ҳамда Зидан бошчилигидаги Франция терма жамоасининг илк ўйинлар жадвали тафсилотларини тақдим этади.
1. «Беқиёс қувонч ва катта фахр»: Зиданнинг илк мурожаати
Зинедин Зиданнинг таъкидлашича, Франция терма жамоасини бошқариш у учун нафақат юксак шараф, балки беқиёс қувонч ва улкан масъулиятдир. У ўзига билдирилган ишонч учун федерация раҳбариятига миннатдорлик билдирди ва 14 йил давомида терма жамоада муваффақиятли фаолият юритган Дидье Дешамнинг хизматларини алоҳида эътироф этди.
Зинедин Зиданнинг самимий баёнотидан:
«Мен кўп марта айтганман: Франция терма жамоасидан муҳимроқ нарса йўқ. Шунинг учун мен учун миллий жамоага бош мураббий этиб тайинланиш — беқиёс қувонч ва, албатта, катта фахр. Бу билан бирга жуда катта масъулият ҳамдир.
Президент Филипп Диалло, Ижроия қўмитаси ва Франция футбол федерациясига менга билдирган ишончлари учун миннатдорчилик билдираман. Шу билан бирга, Дидье ва унинг штаби томонидан ўтган ўн тўрт йил давомида қилинган меҳнатни алоҳида эътироф этмоқчиман. Бугун мен ўзимга устозлик қилган барча мураббийларимни ҳам алоҳида меҳр билан ёдга олаяпман.
Алоҳида таъкидлаш шарт ҳам эмас, Франция терма жамоаси билан боғлиқ режаларим ва амбицияларим жуда катта!»
2. Шартнома муддати ва дебют баҳслари кунт тартибида
Зидан билан тузилган меҳнат шартномаси тўрт йилга — 2030 йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар мўлжалланган. Янги бош мураббий расман ўз вазифасини 1 августдан бошлайди. Мураббийлар штабининг пўлатдек таркиби эса сентябрь ойи бошида жамоатчиликка эълон қилинади.
Зидан бошчилигидаги «ле блё»ларнинг илк расмий учрашувлари УЕФА Миллатлар лигаси мусобақасига тўғри келади:
Дебют ўйини: 25 сентябрь куни сафарда Туркия терма жамоасига қарши кечади.
Кейинги марказий баҳслар: Туркиядаги сафар ўйинидан сўнг французларни Бельгия ва Италия каби Европа грандларига қарши муросасиз беллашувлар кутмоқда.
Зинедин Зиданнинг Франция терма жамоасидаги тайинлови бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Янги бош мураббий
Зинедин Зидан
Шартнома муддати
4 йил (2030 йилги Жаҳон чемпионатига қадар)
Ишни бошлаш санаси
1 август
Штаб эълон қилиниши
Сентябрь ойи бошида
Илк расмий ўйин
25 сентябрь (УЕФА Миллатлар лигаси, Туркияга қарши сафарда)
Кейинги рақиблар
Бельгия ва Италия
Собиқ мураббий
Дидье Дешам (14 йиллик фаолият)
Зинедин Зиданнинг Франция терма жамоаси рулига келиши ва унинг катта амбициялари дунё футболида янги зафарли саҳифани очиши кутилмоқда.
Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Зинедин Зидан Франция терма жамоаси билан Миллатлар лигасидаги илк ўйинларида ғалаба қозониб, 2030 йилги ЖЧда чемпионликни қўлга кирита оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…