Madrid'de bomba transfer: Real Madrid, Rodri ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı

·2·Spor
Madrid'de bomba transfer: Real Madrid, Rodri ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı

Real Madrid Manchester Cityve İspanya millî takımı orta sahası Rodri'nin transferinde büyük bir adım attı. Eflatun-beyazlılar, oyuncuyla kişisel sözleşme şartlarında tamamen anlaşmaya vardı. Bu haber futbol dünyasını sarstı ve transfer döneminin en büyük anlaşmalarından biri olmaya aday.

Zamin.uz, güvenilir içeriden (insider) bilgi kaynaklarına dayanarak bu sansasyonel haberin detaylarını ve transferin gerçekleşme ihtimalini aktarıyor.

1. Moretto'nun açıklaması ve Real Madrid'in önemli kozu

Gazeteci Matteo Moretto, Radio Marca yayınına katılarak tarafların maaş, sözleşme süresi ve bonuslar dahil olmak üzere tüm kişisel şartlarda nihai ve tam bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Oyuncunun kendisi de Madrid'e taşınmaya hazır olduğunu ve bu transferin gerçekleşmesini istediğini belirtti.

Bu anlaşma, Real Madrid'e Manchester City ile yürüttüğü müzakerelerde çok önemli bir üstünlük sağlıyor. Artık eflatun-beyazlılar, İngiltere şampiyonu ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varılmasına odaklanabilir. Futbolcunun transferi onaylamış olması nedeniyle City yönetiminin müzakerelerde daha fazla esneme yapması gerekebilir.Manchester Cityile olası transfer görüşmeleri

2. Bonservis bedeli ve müzakerelerin karar aşaması

Hatırlatmak gerekir ki daha önce Real Madrid'in Rodri'yi 40-50 milyon euro karşılığında kadrosuna katmayı planladığına dair haberler yayılmıştı. Bu rakam dünyadaki en iyi orta sahalardan biri için oldukça düşük görünebilir, ancak Rodri'nin Manchester CityManchester Cityile sözleşmesinin sonuna yaklaşması ve transferi kabul etmesi bu rakamı gerçeğe daha yakın kılabilir.

Kaynaklar, taraflar arasındaki müzakerelerin kritik aşamaya girdiğini vurguluyor. Real Madrid, bir an önce anlaşmaya varıp Rodri'yi sezon hazırlık kampına dahil etmeyi hedefliyor.

Rodri transferi hakkında temel gerçekler

Özellik / Kriter

Detaylar

Futbolcu

Rodri (Rodrigo Hernández, 30 yaşında, İspanya)

Mevcut kulübü

Manchester City (İngiltere)

Talip kulüp

Real Madrid (İspanya)

Kişisel sözleşme

Tamamen anlaşıldı (nihai anlaşma)

Futbolcunun isteği

Transferin gerçekleşmesini istiyor

Planlanan bonservis

40–50 milyon euro

Müzakere aşaması

Kritik (son viraj)

Başlıca insider

Matteo Moretto (Radio Marca)

Real Madrid ile Manchester City arasındaki bu ses getiren anlaşma, yaz transfer sezonunun en büyük olaylarından biri olabilir. Futbolcunun Madrid'e gitmeye onay vermesi ve kulübün kararlı tutumu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

Bu sıcak haberi hemen arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve futbol gruplarıyla paylaşın!

Sizce Rodri, Real Madrid'in orta sahasını daha da güçlendirebilir mi? Onun Madrid'e transferi İspanyol futbolunu nasıl etkiler? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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